"Язва", "юла", "юрист", "наволочка": мало кто знает, как правильно звучат эти слова на украинском

Избавляемся от суржика в речи вместе

Украинский язык с каждым днем становится все популярнее и распространеннее, однако многие неизбежно вместе с тем допускают много суржика и кальки с русского.

Кроме того, много слов переводят неправильно. Некоторые из них можно найти в словаре-антисуржике образовательной библиотеки "Словопедія".

Вот список нескольких слов и их правильного перевода на украинский язык:

"язва" говорить не верно в украинском — правильный перевод звучит как "виразка";

вместо "юла" лучше употреблять такое интересное слово как "дзиґа";

"юрист" — стоит заменить на "правник";

"наволочка" — "пошивка";

"булавка" — "шпилька";

"довіреність" — "доручення";

"блюдечко" — "тарілочка";

"нерозбериха" — "безлад";

"дірокол" — "діркопробивач";

"особняк" — "власний будинок", "маєток".

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как правильно писать, — стать "в нагоді" или "в пригоді"? Очень многие допускают эту ошибку, хотя на самом деле все очень просто.

Также вам может быть интересно, какая разница между словами "одягати", "надівати" и "надягати". На самом деле у них разное значение.