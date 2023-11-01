Укр

"Язва", "юла", "юрист", "наволочка": мало кто знает, как правильно звучат эти слова на украинском

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Freepik

Избавляемся от суржика в речи вместе

Украинский язык с каждым днем становится все популярнее и распространеннее, однако многие неизбежно вместе с тем допускают много суржика и кальки с русского.

Кроме того, много слов переводят неправильно. Некоторые из них можно найти в словаре-антисуржике образовательной библиотеки "Словопедія".

Вот список нескольких слов и их правильного перевода на украинский язык:

  • "язва" говорить не верно в украинском — правильный перевод звучит как "виразка";
  • вместо "юла" лучше употреблять такое интересное слово как "дзиґа";
  • "юрист" — стоит заменить на "правник";
  • "наволочка" — "пошивка";
  • "булавка" — "шпилька";
  • "довіреність" — "доручення";
  • "блюдечко" — "тарілочка";
  • "нерозбериха" — "безлад";
  • "дірокол" — "діркопробивач";
  • "особняк" — "власний будинок", "маєток".

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как правильно писать, — стать "в нагоді" или "в пригоді"? Очень многие допускают эту ошибку, хотя на самом деле все очень просто.

Также вам может быть интересно, какая разница между словами "одягати", "надівати" и "надягати". На самом деле у них разное значение.

Теги:
#Украинский язык