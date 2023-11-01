"Язва", "юла", "юрист", "наволочка": мало кто знает, как правильно звучат эти слова на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Избавляемся от суржика в речи вместе
Украинский язык с каждым днем становится все популярнее и распространеннее, однако многие неизбежно вместе с тем допускают много суржика и кальки с русского.
Кроме того, много слов переводят неправильно. Некоторые из них можно найти в словаре-антисуржике образовательной библиотеки "Словопедія".
Вот список нескольких слов и их правильного перевода на украинский язык:
- "язва" говорить не верно в украинском — правильный перевод звучит как "виразка";
- вместо "юла" лучше употреблять такое интересное слово как "дзиґа";
- "юрист" — стоит заменить на "правник";
- "наволочка" — "пошивка";
- "булавка" — "шпилька";
- "довіреність" — "доручення";
- "блюдечко" — "тарілочка";
- "нерозбериха" — "безлад";
- "дірокол" — "діркопробивач";
- "особняк" — "власний будинок", "маєток".
Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как правильно писать, — стать "в нагоді" или "в пригоді"? Очень многие допускают эту ошибку, хотя на самом деле все очень просто.
Также вам может быть интересно, какая разница между словами "одягати", "надівати" и "надягати". На самом деле у них разное значение.