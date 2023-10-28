"Одягати", "надівати", "надягати": многие путают правила употребления этих слов в украинском языке

Многие даже не задумываются, что совершают ошибку

Люди активно переходят на украинский язык, и это определенно хорошая новость, однако нужно также и усиливать работу над ошибками, чтобы наша речь была чистой, правильной и красивой.

К примеру, многие считают, что слова "одягати", "надівати" и "надягати" имеют одинаковое значение, но на самом деле это не совсем так. Как их правильно использовать, объясняет популярная онлайн-библиотека "Горох".

Кратко объясняем, как стоит употреблять каждое из перечисленных слов:

"одягають" одежду (рубашку, юбку, пальто, и т.д.), также это слово используется, когда речь идет об обеспечении одеждой кого-то другого или прикрытии какой-то поверхности;

одежду (рубашку, юбку, пальто, и т.д.), также это слово используется, когда речь идет об обеспечении одеждой кого-то другого или прикрытии какой-то поверхности; "надівати" говорят, когда имеется ввиду прикрепление чего-то к кому-то (когда речь идет про шапку, очки, ожерелье, наручники, сбрую и т.п.);

говорят, когда имеется ввиду прикрепление чего-то к кому-то (когда речь идет про шапку, очки, ожерелье, наручники, сбрую и т.п.); "надягати" используется, когда речь идет про натягивание одежды на кого-то или что-то.

Вот несколько примеров, как корректно использовать каждое из слов:

А твій мундир мої партизани надягали на опудало в городі; Надівши сині окуляри, він сів під грушею; Одягли в нову одежину, як панночку; Степан сідлає коня, свого товариша, й жупан одягає; Туман одягає дерева; Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? — думав молодий Джеря, надіваючи шапку і перекидаючи свитку через плече.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить — "надобраніч" или "на добраніч" — в украинском языке.