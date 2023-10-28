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"Одягати", "надівати", "надягати": многие путают правила употребления этих слов в украинском языке

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Объясняем, когда надо говорить "одягаю", когда "надіваю", а когда "надягаю"
Объясняем, когда надо говорить "одягаю", когда "надіваю", а когда "надягаю". Фото telegraf.com.ua

Многие даже не задумываются, что совершают ошибку

Люди активно переходят на украинский язык, и это определенно хорошая новость, однако нужно также и усиливать работу над ошибками, чтобы наша речь была чистой, правильной и красивой.

К примеру, многие считают, что слова "одягати", "надівати" и "надягати" имеют одинаковое значение, но на самом деле это не совсем так. Как их правильно использовать, объясняет популярная онлайн-библиотека "Горох".

Кратко объясняем, как стоит употреблять каждое из перечисленных слов:

  • "одягають" одежду (рубашку, юбку, пальто, и т.д.), также это слово используется, когда речь идет об обеспечении одеждой кого-то другого или прикрытии какой-то поверхности;
  • "надівати" говорят, когда имеется ввиду прикрепление чего-то к кому-то (когда речь идет про шапку, очки, ожерелье, наручники, сбрую и т.п.);
  • "надягати" используется, когда речь идет про натягивание одежды на кого-то или что-то.

Вот несколько примеров, как корректно использовать каждое из слов:

  1. А твій мундир мої партизани надягали на опудало в городі;
  2. Надівши сині окуляри, він сів під грушею;
  3. Одягли в нову одежину, як панночку;
  4. Степан сідлає коня, свого товариша, й жупан одягає;
  5. Туман одягає дерева;
  6. Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? — думав молодий Джеря, надіваючи шапку і перекидаючи свитку через плече.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить — "надобраніч" или "на добраніч" — в украинском языке.

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#Украинский язык #Правила