"Одягати", "надівати", "надягати": многие путают правила употребления этих слов в украинском языке
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Многие даже не задумываются, что совершают ошибку
Люди активно переходят на украинский язык, и это определенно хорошая новость, однако нужно также и усиливать работу над ошибками, чтобы наша речь была чистой, правильной и красивой.
К примеру, многие считают, что слова "одягати", "надівати" и "надягати" имеют одинаковое значение, но на самом деле это не совсем так. Как их правильно использовать, объясняет популярная онлайн-библиотека "Горох".
Кратко объясняем, как стоит употреблять каждое из перечисленных слов:
- "одягають" одежду (рубашку, юбку, пальто, и т.д.), также это слово используется, когда речь идет об обеспечении одеждой кого-то другого или прикрытии какой-то поверхности;
- "надівати" говорят, когда имеется ввиду прикрепление чего-то к кому-то (когда речь идет про шапку, очки, ожерелье, наручники, сбрую и т.п.);
- "надягати" используется, когда речь идет про натягивание одежды на кого-то или что-то.
Вот несколько примеров, как корректно использовать каждое из слов:
- А твій мундир мої партизани надягали на опудало в городі;
- Надівши сині окуляри, він сів під грушею;
- Одягли в нову одежину, як панночку;
- Степан сідлає коня, свого товариша, й жупан одягає;
- Туман одягає дерева;
- Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? — думав молодий Джеря, надіваючи шапку і перекидаючи свитку через плече.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить — "надобраніч" или "на добраніч" — в украинском языке.