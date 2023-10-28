"Одягати", "надівати", "надягати": багато хто плутає правила вживання цих слів в українській мові

Багато хто навіть не замислюється, що робить помилку

Люди активно переходять на українську мову, і це безперечно хороша новина, проте потрібно також і посилювати роботу над помилками, щоб наша мова була чистою, правильною та красивою.

Наприклад, багато хто вважає, що слова "одягати", "надівати" та "надягати" мають однакове значення, але насправді це не зовсім так. Як їх правильно використовувати, пояснює популярна онлайн-бібліотека "Горох".

Коротко пояснюємо, як варто вживати кожне з цих слів:

"одягають" одежину (сорочку, спідницю, пальто, тощо), також це слово використовується, коли йдеться про забезпечення одягом когось іншого або прикриття якоїсь поверхні;

одежину (сорочку, спідницю, пальто, тощо), також це слово використовується, коли йдеться про забезпечення одягом когось іншого або прикриття якоїсь поверхні; "надівати" кажуть, коли мається на увазі прикріплення чогось до когось (коли йдеться про шапку, окуляри, намисто, наручники, збрую тощо);

кажуть, коли мається на увазі прикріплення чогось до когось (коли йдеться про шапку, окуляри, намисто, наручники, збрую тощо); "надягати" використовується, коли йдеться про натягування одягу на когось чи щось.

Ось кілька прикладів, як коректно використовувати кожне зі слів:

А твій мундир мої партизани надягали на опудало в городі; Надівши сині окуляри, він сів під грушею; Одягли в нову одежину, як панночку; Степан сідлає коня, свого товариша, й жупан одягає; Туман одягає дерева; Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? — думав молодий Джеря, надіваючи шапку і перекидаючи свитку через плече.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити — "надобраніч" або "на добраніч" — українською мовою.