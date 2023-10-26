Цим грішить кожен: 11 кліше в українській мові, яких терміново потрібно позбутися

Багато хто вживає ці запозичення з російської мови, навіть не замислюючись

З кожним днем українська мова стає все поширенішою, і це безперечно чудова новина, проте зі збільшенням числа україномовних людей неминуче зростає і кількість помилок, а також частота кальки з російської мови.

Для цього треба працювати над чистотою української мови. Наприклад, опрацювати 10 дуже поширених кліше, які називає освітній портал "Моволюбам".

Ось список із десяти дуже поширених конструкцій, які насправді неправильно вживати в українській мові, а також коректні ним заміни:

"приймати участь", — калька з російської мови, замість якої правильно говорити "брати участь"; "біжучий рядок", — "рухомий рядок"; "бувший у користуванні", – "уживаний", "той, що був у користуванні"; "вносити вклад", – "зробити внесок"; "існуючі закони", – "чинні закони"; "мішає працювати" , – "заважає працювати"; "нести відповідальність", – "бути відповідальним"; "на протязі дня", – "протягом дня"; "наносити шкоду", – "завдавати шкоди"; "рахувати своїм обов’язком", – "вважати за потрібне", "мати за свій обов’язок"; "служити прикладом", – "бути прикладом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять словосполучень суворо заборонено писати разом в українській мові, проте їх все одно часто так пишуть.