Этим грешит каждый: 11 клише в украинском языке, от которых срочно нужно избавиться

Многие употребляют эти заимствования с русского языка, даже не задумываясь

С каждым днем украинский язык становится все распространеннее, и это определенно чудесная новость, однако с увеличением числа украиноязычных людей неизбежно растет и число ошибок, а также частота кальки с русского языка.

Для этого нужно работать над чистотой украинской речи. К примеру, проработать 10 очень распространенных клише, которые называет образовательный портал "Моволюбам".

Вот список из десяти очень распространенных конструкций, которые на самом деле неправильно употреблять в украинском языке, а также корректные им замены:

"приймати участь", — калька с русского языка, вместо которой правильно говорить "брати участь"; "біжучий рядок", — "рухомий рядок"; "бувший у користуванні", – "уживаний", "той, що був у користуванні"; "вносити вклад", – "зробити внесок"; "існуючі закони", – "чинні закони"; "мішає працювати" , – "заважає працювати"; "нести відповідальність", – "бути відповідальним"; "на протязі дня", – "протягом дня"; "наносити шкоду", – "завдавати шкоди"; "рахувати своїм обов’язком", – "вважати за потрібне", "мати за свій обов’язок"; "служити прикладом", – "бути прикладом".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять словосочетаний строго запрещено писать вместе в украинском языке, однако их все равно часто так пишут.