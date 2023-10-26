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Этим грешит каждый: 11 клише в украинском языке, от которых срочно нужно избавиться

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Называем распространенные ошибки в украинском языке, и объясняем, как их исправить
Называем распространенные ошибки в украинском языке, и объясняем, как их исправить. Фото telegraf.com.ua

Многие употребляют эти заимствования с русского языка, даже не задумываясь

С каждым днем украинский язык становится все распространеннее, и это определенно чудесная новость, однако с увеличением числа украиноязычных людей неизбежно растет и число ошибок, а также частота кальки с русского языка.

Для этого нужно работать над чистотой украинской речи. К примеру, проработать 10 очень распространенных клише, которые называет образовательный портал "Моволюбам".

Вот список из десяти очень распространенных конструкций, которые на самом деле неправильно употреблять в украинском языке, а также корректные им замены:

  1. "приймати участь", — калька с русского языка, вместо которой правильно говорить "брати участь";
  2. "біжучий рядок", — "рухомий рядок";
  3. "бувший у користуванні", – "уживаний", "той, що був у користуванні";
  4. "вносити вклад", – "зробити внесок";
  5. "існуючі закони", – "чинні закони";
  6. "мішає працювати", – "заважає працювати";
  7. "нести відповідальність", – "бути відповідальним";
  8. "на протязі дня", – "протягом дня";
  9. "наносити шкоду", – "завдавати шкоди";
  10. "рахувати своїм обов’язком", – "вважати за потрібне", "мати за свій обов’язок";
  11. "служити прикладом", – "бути прикладом".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять словосочетаний строго запрещено писать вместе в украинском языке, однако их все равно часто так пишут.

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#Украинский язык