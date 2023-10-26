Этим грешит каждый: 11 клише в украинском языке, от которых срочно нужно избавиться
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Многие употребляют эти заимствования с русского языка, даже не задумываясь
С каждым днем украинский язык становится все распространеннее, и это определенно чудесная новость, однако с увеличением числа украиноязычных людей неизбежно растет и число ошибок, а также частота кальки с русского языка.
Для этого нужно работать над чистотой украинской речи. К примеру, проработать 10 очень распространенных клише, которые называет образовательный портал "Моволюбам".
Вот список из десяти очень распространенных конструкций, которые на самом деле неправильно употреблять в украинском языке, а также корректные им замены:
- "приймати участь", — калька с русского языка, вместо которой правильно говорить "брати участь";
- "біжучий рядок", — "рухомий рядок";
- "бувший у користуванні", – "уживаний", "той, що був у користуванні";
- "вносити вклад", – "зробити внесок";
- "існуючі закони", – "чинні закони";
"мішає працювати", – "заважає працювати";
- "нести відповідальність", – "бути відповідальним";
- "на протязі дня", – "протягом дня";
- "наносити шкоду", – "завдавати шкоди";
- "рахувати своїм обов’язком", – "вважати за потрібне", "мати за свій обов’язок";
- "служити прикладом", – "бути прикладом".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять словосочетаний строго запрещено писать вместе в украинском языке, однако их все равно часто так пишут.