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"Язва", "юла", "юрист", "наволочка": мало хто знає, як правильно звучать ці слова українською

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Позбавляємося суржика в мові разом

Українська мова з кожним днем стає все популярнішою і поширенішою, проте багато хто неминуче водночас допускає багато суржика та кальки з російської.

Крім того, багато слів перекладають неправильно. Деякі з них можна знайти у словнику-антисуржику освітньої бібліотеки "Словопедія".

Ось список кількох слів та їх правильного перекладу українською мовою:

  • "язва" говорити не вірно українською — правильний переклад звучить як "виразка";
  • замість "юла" краще вживати таке цікаве слово як "дзиґа";
  • "юрист" — варто замінити на "правник";
  • "наволочка" — "пошивка";
  • "булавка" — "шпилька";
  • "довіреність" — "доручення";
  • "блюдечко" — "тарілочка";
  • "нерозбериха" — "безлад";
  • "дірокол" — "діркопробивач";
  • "особняк" — "власний будинок", "маєток".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як правильно писати, — стати "в пригоді" чи "в нагоді" ? Дуже багато хто припускає цю помилку, хоча насправді все дуже просто.

Також вам може бути цікаво, яка різниця між словами "одягати", "надівати" та "надягати". Насправді вони мають різне значення.

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#Українська мова