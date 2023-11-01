"Язва", "юла", "юрист", "наволочка": мало хто знає, як правильно звучать ці слова українською

Позбавляємося суржика в мові разом

Українська мова з кожним днем стає все популярнішою і поширенішою, проте багато хто неминуче водночас допускає багато суржика та кальки з російської.

Крім того, багато слів перекладають неправильно. Деякі з них можна знайти у словнику-антисуржику освітньої бібліотеки "Словопедія".

Ось список кількох слів та їх правильного перекладу українською мовою:

"язва" говорити не вірно українською — правильний переклад звучить як "виразка";

замість "юла" краще вживати таке цікаве слово як "дзиґа";

"юрист" — варто замінити на "правник";

"наволочка" — "пошивка";

"булавка" — "шпилька";

"довіреність" — "доручення";

"блюдечко" — "тарілочка";

"нерозбериха" — "безлад";

"дірокол" — "діркопробивач";

"особняк" — "власний будинок", "маєток".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як правильно писати, — стати "в пригоді" чи "в нагоді" ? Дуже багато хто припускає цю помилку, хоча насправді все дуже просто.

Також вам може бути цікаво, яка різниця між словами "одягати", "надівати" та "надягати". Насправді вони мають різне значення.