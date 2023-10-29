"Задали питання": чому так не можна говорити українською та як буде правильно

Не кожен знає, що "питання" та "запитання", — насправді мають різні значення

З кожним днем все більше людей починають говорити українською, проте не кожен одразу може усвідомити, наскільки багатогранна ця мова, і як багато в ній нюансів.

Наприклад, далеко не всі знають, що насправді є різниця між словами "питання" та "запитання". У чому вона полягає, розповідає популярна онлайн-бібліотека "Горох".

Коротко пояснимо, у чому основна різниця між цими словами.

"Питання", — це слово вживається, коли йдеться про якусь справу чи проблему, яка потребує вивчення та вирішення. "Порушувати питання", "ставити питання для обговорення", "висувати питання для вивчення". У граматиці також вживається "знак питання", "питальне речення".

"Запитання", — це слово використовується, коли йдеться про звернення до когось, про прохання, запит, вимогу, яка вимагає відповіді (але іноді вживається і в риторичних питаннях).

Словосполучення слів "питання" та "запитання" зі словами "задавати" та "підіймати" вважаються стилістичними невдалими , і їх взагалі не рекомендується вживати.

Ось кілька прикладів неправильного використання слів "питання" та "запитання", а також пояснення, як їх коректно замінити:

"задали питання" говорити неправильно, краще вживати конструкції "поставили запитання", "запитали";

"задалися питанням", — "поставили собі запитання";

"ставити питання", — "ставити запитання";

"до востребовання", — "до запитання";

"постає питання", — "постає запитання";

"підіймати питання", — "порушувати питання".

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