"Задали питання": почему так нельзя говорить на украинском языке и как будет правильно
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Не каждый знает, что "питання" и "запитання", — на самом деле имеют разные значения
С каждым днем все больше людей начинают говорить на украинском, однако не каждый сразу может осознать, насколько многогранный это язык, и как много в нем нюансов.
К примеру, далеко не все знают, что на самом деле есть разница между словами "питання" и "запитання". В чем она состоит, рассказывает популярная онлайн-библиотека "Горох".
Коротко объясним, в чем же основная разница между этими словами.
"Питання", — это слово употребляется, когда речь идет о каком-то деле или проблеме, которая нуждается в изучении и решении. "Порушувати питання", "ставити питання для обговорення", "висувати питання для вивчення". В грамматике также говорится "знак питання", "питальне речення".
"Запитання", — это слово используется, когда речь идет при обращении к кому-то, про просьбу, запрос, требование, которое требует ответа (но иногда употребляется и в риторических вопросах).
Словосочетания слов "питання" и "запитання" со словами "задавати" и "підіймати" считаются стилистическими неудачными, и их вообще не рекомендуется употреблять.
Вот несколько примеров неправильного использования слов "питання" и "запитання", а также объяснения, как их корректно заменить:
- "задали питання" говорить неправильно, стоит употреблять конструкции "поставили запитання", "запитали";
- "задалися питанням", — "поставили собі запитання";
- "ставити питання", — "ставити запитання";
- "до востребовання", — "до запитання";
- "постає питання", — "постає запитання";
- "підіймати питання", — "порушувати питання".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, от какой распространенной кальки с русского языка нужно срочно избавиться в речи каждому украинцу.