Фарион "входит и выходит": скандал с увольнением стал еще более закрученным

Украинцы уже окрестили ситуацию как "Фарион Шрёдингера"

Скандальную Ирину Фарион, которая получила подозрения от СБУ, уволили из Львовской политехники. В сети активно начало распространяться подтверждение факта отстранения преподовательницы от должности преподавательницы университета министром образования и науки Оксеном Лесовым.

Об этом глава МОН сообщил в комментарии Громадському. Ведь многие вопросы возникли после того, как сообщения об уходе исчезли с сайта и социальных страниц Львовской политехники.

"Фарион уволили из Львовской Политехники", — сказал Лесной в комментарии СМИ. Информацию оперативно подхватили пользователи сети, но, тем временем, Громадське удалило пост с подтверждением

В телеграм-каналах украинцы уже окрестили ситуацию как "Фарион Шрёдингера".

Ситуация набрала обороты мгновенно, потому что вслед за удалением подтверждения от Лесового Львовская политехника вернула посты об увольнении Ирины Фарион. Но университет не комментировал, почему и куда исчезала информация об устранении преподавательницы.

Скриншот с сайта университета состоянием на 17 ноября

Ранее, когда сообщение об уходе исчезло, Фарион отреагировала, мол, она "удалила Политехнику".

В среду, 15 ноября, как писал "Телеграф", стало известно, что госпожа Фарион больше не будет работать в университете с 16 ноября. Бухгалтерии было поручено произвести с ней все установленные законодательством расчеты.