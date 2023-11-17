Фаріон "входить і виходить": скандал зі звільненням став ще більш закрученим

Українці вже охрестили ситуацію як "Фаріон Шредінгера"

Скандальну Ірину Фаріон, яка отримала підозри від СБУ, таки звільнили з Львівської політехніки. У мережі активно почало поширюватись підтвердження факту усунення викладачки з посади викладачки університету міністром освіти та науки Оксеном Лісовим.

Про це голова МОН повідомив у коментарі Громадському. Адже чимало питань виникло після того, як повідомлення про звільнення зникли із сайту та соціальних сторінок Львівської політехніки.

"Фаріон звільнили з Львівської Політехніки", — сказав Лісовий у коментарі ЗМІ. Інформацію оперативно підхопили користувачі мережі, але тим часом Громадське видалило пост з підтвердженням.

У телеграм-каналах українці вже охрестили ситуацію як "Фаріон Шредінгера".

Ситуація набрала обертів миттєво, тому що слідом за видаленням підтвердження від Лісового Львівська політехніка повернула пости про звільнення Ірини Фаріон. Але університет не коментував, чому та куди зникала інформація про усунення викладачки.

Скриншот з сайту університету станом на 17 листопада

Раніше, коли повідомлення про звільнення зникло, Фаріон відреагувала, мовляв, вона "видалила Політехніку".

У середу, 15 листопада, як писав "Телеграф", стало відомо, що пані Фаріон більше не працюватиме в університеті з 16 листопада. Бухгалтерії було доручено провести із нею всі встановлені законодавством розрахунки.