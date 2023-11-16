Ірина Фаріон vs Львівська політехніка: як скандальній екснардепці повернутися до вишу і що її зупинить

Юридична казуїстика може допомогти екс-нардепу повернутися до вишу

Низка мовних скандалів, пов’язаних з екснардепкою Іриною Фаріон зрештою призвела до відкриття проти неї кримінального провадження та звільнення з місця роботи у Національному університеті "Львівська політехніка". Однак тепер уже екс-викладач сподівається повернутися на колишнє місце роботи та має на це деякі шанси.

Так, підставою для звільнення стало порушення нею статті 41 Трудового кодексу (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням цієї роботи). І це звільнення екс-політик вже має намір оскаржити у суді.

Цікаво, що, на думку деяких юристів, вона має для цього непогані шанси. Так, один із адвокатів, який побажав залишитися анонімним, пояснив "Телеграфу", що в українському законодавстві формулювання "аморального проступку" є досить розпливчастим і дає масу можливостей для захисту при розгляді позову.

До того ж у наказі відсутній сам опис скоєного Іриною Фаріон провини, що може стати формальною підставою для позову, а трактування її провини як моральної чи аморальної може викликати дебати в суді.

З цією думкою не погоджується старший партнер в адвокатському об’єднанні "Кравець і партнери" Ростислав Кравець. За його словами, у Ірини Фаріон мало шансів відстояти свою правоту в суді, оскільки проти неї виступили студенти вишу, тим самим показавши, що в осіб, які вона виховувала, вона втратила свій моральний авторитет.

"Не тільки студенти, але я впевнений, що 99% українців вважає вчинки Ірини Фаріон аморальними і тому суддя при розгляді справи керуватиметься своїми внутрішніми моральними переконаннями і думаю ухвалить рішення на користь вишу. Я ж зі свого боку готовий безкоштовно представляти інтереси "Львівської політехніки" у суді", — підкреслив "Телеграфу" Ростислав Кравець.

Тим часом сама Ірина Фаріон продовжує виступати на користь своєї правоти і наголошує, що кримінальні справи проти неї відкривали вже вісім разів.