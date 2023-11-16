Ирина Фарион vs Львовская политехника: как скандальной экс-нардепу вернуться в вуз и что ее остановит

Юридическая казуистика может помочь экс-нардепу вернуться в вуз

Череда языковых скандалов, связанных с экс-нардепом Ириной Фарион в конце концов привела к открытию против нее уголовного производства и увольнению с места работы в Национальном университете "Львовская политехника". Однако теперь уже экс-преподаватель надеется вернуться на прежнее место работы и имеет на это некоторые шансы.

Так, основанием для увольнения стало нарушение ею статьи 41 Трудового кодекса (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы). И это увольнение экс-политик уже намерена оспорить в суде.

Любопытно, что, по мнению некоторых юристов, у нее есть для этого неплохие шансы. Так, один из адвокатов, пожелавший остаться анонимным, пояснил "Телеграфу", что в украинском законодательстве формулировка "аморального проступка" является довольно расплывчатой и дает массу возможностей для защиты при рассмотрении иска.

К тому же в приказе отсутствует само описание совершенного Ириной Фарион проступка, что может стать формальным основанием для иска, а трактовка ее проступка как морального или аморального может вызвать прения в суде.

С этим мнением не согласен старший партнер в адвокатском объединении "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его словам, у Ирины Фарион мало шансов отстоять свою правоту в суде, поскольку против нее выступили студенты вуза, тем самым показав, что у воспитуемых ею лиц она утратила свой моральный авторитет.

"Не только студенты, но я уверен, что 99% украинцев считает поступки Ирины Фарион аморальными и потому судья при рассмотрении дела будет руководствоваться своими внутренними моральными убеждениями и думаю примет решение в пользу вуза. Я же со своей стороны готов бесплатно представлять интересы "Львовской политехники" в суде", — подчеркнул "Телеграфу" Ростислав Кравец.

Тем временем сама Ирина Фарион продолжает выступать в пользу своей правоты и подчеркивает, что уголовные дела против нее открывали уже восемь раз.