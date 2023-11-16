Роковой первый муж и нападки на детей. Что нужно знать про жизнь и скандалы Ирины Фарион

Интересно, как бывший муж круто изменил вектор ее жизни

В последние пару недель, наверное, каждый хоть раз слышал про львовскую политикиню и преподавательницу Ирину Фарион. Однако она за годы своей жизни уже далеко не один раз попадала в эпицентр скандала, просто не все это уже помнят. "Телеграф" решил коротко собрать самые интересные нюансы биографии Фарион.

Юность, комсомол и первый муж

Ирина Фарион родилась в апреле 1964 года во Львове в семье библиотекаря и слесаря, в 1978 году вступила в комсомол, в 1980-е годы возглавляла кружок общего языкознания и марксистско-ленинской эстетики, а в 1988-1989 годах была членом КПСС, где среди прочего проводила беседы с иностранными гражданами с целью лучшего изучения ими русского языка . Фарион долгое время отрицала свое комсомольское прошлое, пока журналисты не опубликовали документы, найденные во львовских архивах. После этого Ирина заявила, что вступила в КПСС, чтобы "уничтожать её изнутри", и вышла оттуда в 1989 году из-за "серьезных конфликтов".

Заявление Фарион о вступлении в КПСС, датированное 1988 годом

Интересно, что в том же году Фарион вышла замуж и родила дочь Софию. Ее избранником стал предприниматель Остап Семчишин. Брак их продержался недолго, и через "пару лет" они развелись из-за "расхождений во взглядах".

С 1991 года, примерно в один период с разводом, Фарион начала работать во Львовской политехнике, из которой была уволена только 15 ноября 2023 года после очередного скандала.

Череда скандалов

Во Львове и окрестностях Фарион давно была известна своими радикальными взглядами и осуждением всего российского, однако всеукраинским достоянием это впервые стало в 2010 году, когда Фарион проводила во львовском детсаду №67 занятие о проблеме национальной идентичности и заявила, что "Миши" должны зваться "Михайликами", а "Аленкам" стоит собрать вещи и езжать из Украины на московию. Тогда запись этой беседы попала в сеть и стала известна по всей Украине.

В 2012-2014 годах Фарион была народным депутатом, и запомнилась рядом сцен в Верховной Раде.

Одна из самых известных фото Фарион в Раде. 20.05.2014. Автор - Владислав Мусиенко

В апреле 2014 года Фарион заявила в адрес русскоговорящих нардепов, что те, кто "говорят на другом языке — либо хам, либо оккупант. Хамов посылают, а оккупантов расстреливают".

Еще одно эффектное фото Фарион в Раде. Источник: УНИАН

В 2017 году Фарион заявила, что те, кто не разговаривает на украинском языке, не должны иметь права на работу или образование в Украине, после чего журналист Дмитрий Гордон обвинил ее в раскалывании украинцев и заподозрил в работе на ФСБ россии, — тогда женщина прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что не работает на российские спецслужбы.

В 2018 году Фарион заявляла: "если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, война стала бы победой давно".

"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Они притянули сюда войну! Где мы имеем войну сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым. Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные!", — также говорила Ирина.

В том же 2018 году россия ввела санкции против 322 граждан Украины, в числе которых и Ирина Фарион.

В 2019 году Фарион все еще ссорилась с Гордоном, желала ему смерти в постах на фейсбуке, а также добавила скандальный перл про Зеленского, который как раз тогда баллотировался в президенты: "Все самые грязные комменты идут прежде всего от быдляка Зеленского. Как шикарно, что мы их так просто и легко идентифицировали. Уровень поддержки этого шута – это коэффициент дебилов в стране".

В начале 2023 года появилось интервью Фарион, в котором она рассказала, что ее внук в возрасте 3,5 лет бьет в детском садике русскоязычных детей.

В марте 2023 года Фарион также заявила, будто бы мариупольцы сами виноваты, что россия уничтожила их город.

5 ноября в интервью для Янины Соколовой политикиня снова высказалась в адрес русскоязычных военных, в том числе и бойцах "Азова".

"Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии. Это сброд тогда! Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими", — сказала Фарион.

Такие слова послужили причиной большого скандала, который обострился, когда студент из Крыма прислал Фарион электронное письмо поддержки, — та опубликовала его, не скрыв его личные данные, из-за чего к нему пришли российские спецслужбы. Ситуация достигла такого градуса накала, что во Львовской политехнике начались массовые протесты с требованием об увольнении Фарион, и 15 ноября соответствующее решение было принято.

Личная жизнь Фарион

Как мы уже упоминали, в 1989 году Ирина Фарион вышла замуж и пробыла в браке пару лет. После этого официально она больше ни с кем не заключала отношений, и больше не заводила детей. Сейчас ее дочери около 34 лет, также уже есть два внука.

Свою личную жизнь Фарион довольно давно скрывала, однако известно, что первый ее муж Остап Семчишин пропал на войне с января. Также воюет и теперешний избранник.

Как ранее сообщал "Телеграф", Ирина Фарион уже заявила, что собирается идти в суд из-за увольнения со Львовской политехники.