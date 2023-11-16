Доленосний перший чоловік і нападки на дітей. Що потрібно знати про життя та скандали Ірини Фаріон

Цікаво, як колишній чоловік круто змінив вектор її життя

В останні пару тижнів, мабуть, кожен хоч раз чув про львівську політикиню та викладачку Ірину Фаріон. Однак вона за роки свого життя вже неодноразово потрапляла в епіцентр скандалів, просто не всі це вже пам’ятають. "Телеграф" вирішив коротко зібрати найцікавіші нюанси біографії Фаріон.

Юність, комсомол та перший чоловік

Ірина Фаріон народилася у квітні 1964 року у Львові у сім’ї бібліотекарки та слюсаря, у 1978 році вступила до комсомолу, у 1980-і роки очолювала гурток загального мовознавства та марксистсько-ленінської естетики, а у 1988-1989 роках була членом КПРС, проводила бесіди з іноземними громадянами для кращого вивчення ними російської . Фаріон довгий час заперечувала своє комсомольське минуле, доки журналісти не опублікували документи, знайдені у львівських архівах. Після цього Ірина заявила, що вступила до КПРС, щоб "знищувати її зсередини", і вийшла звідти у 1989 році через "серйозні конфлікти".

Заява Фаріон про вступ до КПРС, датована 1988 роком

Цікаво, що того ж року Фаріон вийшла заміж та народила дочку Софію. Її обранцем став підприємець Остап Семчишин. Шлюб їх протримався недовго, і через "пару років" вони розлучилися через "розбіжності у поглядах".

З 1991 року, приблизно в один період із розлученням, Фаріон почала працювати у Львівській політехніці, з якої була звільнена лише 15 листопада 2023 року після чергового скандалу.

Низка скандалів

У Львові та околицях Фаріон давно була відома своїми радикальними поглядами та засудженням всього російського, проте на всеукраїнську площу це вийшло у 2010 році, коли Фаріон проводила у львівському дитсадку №67 заняття про проблему національної ідентичності та заявила, що "Міші" мають зватись "Михайликами", а "Альонкам" варто зібрати валізи та їжджати з України на московію. Тоді запис цієї бесіди потрапив у мережу і став відомим по всій Україні.

У 2012-2014 роках Фаріон була народним депутатом і запам’яталася низкою сцен у Верховній Раді.

Одна з найвідоміших фото Фаріон у Раді. 20.05.2014. Автор — Владислав Мусієнко

У квітні 2014 року Фаріон заявила на адресу російськомовних нардепів, що ті, хто "розмовляють іншою мовою — або хам, або окупант. Хамів посилають, а окупантів розстрілюють".

Ще одне ефектне фото Фаріон у Раді. Джерело: УНІАН

У 2017 році Фаріон заявила, що ті, хто не розмовляє українською мовою, не повинні мати права на роботу чи освіту в Україні, після чого журналіст Дмитро Гордон звинуватив її у розколюванні українців та запідозрив у роботі на ФСБ росії, тоді жінка пройшла перевірку на детекторі брехні, щоби довести, що не працює на російські спецслужби.

У 2018 році Фаріон заявляла: "якби українці просто ногою давали у щелепу кожному москворотому, війна стала б перемогою давно".

"Чому вони живуть в Україні і говорять мовою окупанта? Вони садомазохісти? Вони притягнули сюди війну! Де ми маємо війну сьогодні? Там, де були російськомовні громадяни. мова. Вони розумово відсталі, ці російськомовні!", — також говорила Ірина.

У тому ж 2018 році росія ввела санкції проти 322 громадян України, серед яких і Ірина Фаріон.

У 2019 році Фаріон все ще сварилася з Гордоном, бажала йому смерті в постах на фейсбуці, а також додала скандальний перл про Зеленського, який саме тоді балотувався в президенти: "Всі найбрудніші коменти йдуть передусім від бидляка Зеленського. Як розкішно, що ми їх так просто і легко ідентифікували. Рівень підтримки цього блазня — це коефіцієнт дебілів у країні".

На початку 2023 року з’явилося інтерв’ю Фаріон, в якому вона розповіла, що її онук у віці 3,5 років б’є у дитячому садку російськомовних дітей.

У березні 2023 року Фаріон також заявила, нібито маріупольці самі винні, що росія знищила їхнє місто.

5 листопада в інтерв’ю для Яніни Соколової політикиня знову висловилася на адресу російськомовних військових, у тому числі бійців "Азова".

"Що вам, хлопці, заважає виконувати статтю 29 Закону про Збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "рускімі". Чому вони такі очманілі?", — сказала Фаріон.

Такі слова спричинили великий скандал, який загострився, коли студент із Криму надіслав Фаріон електронного листа підтримки, — та опублікувала його, не приховавши його особисті дані, через що до нього дійшли російські спецслужби. Ситуація досягла такого градусу напруження, що у Львівській політехніці розпочалися масові протести з вимогою про звільнення Фаріон, і 15 листопада відповідне рішення було ухвалено.

Особисте життя Фаріон

Як ми вже згадували, у 1989 році Ірина Фаріон вийшла заміж і пробула у шлюбі кілька років. Після цього офіційно вона більше не була заміжня і більше не заводила дітей. Нині її доньці близько 34 років, також вже є двоє онуків.

Своє особисте життя Фаріон досить давно приховувала, проте відомо, що перший її чоловік Остап Семчишин зник на війні із січня. Також воює і теперішній коханий.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Ірина Фаріон вже заявила, що збирається йти до суду через звільнення з Львівської політехніки.