Через мову? У Києві чоловік напав на жінку з дитиною, ображав її та облив пивом (відео)

Зловмисника перевіряють на прихильність до "руского міра"

У п’ятницю, 17 листопада, у Дніпровському районі Києва на жінку з дитиною напав чоловік у стані алкогольного сп’яніння, якому не сподобалося те, що вони розмовляли українською мовою. Чоловік поводився неадекватно, кричав, погрожував і виражався нецензурною лайкою.

Правоохоронці оперативно відреагували на цей інцидент та розшукали правопорушника. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, за словами потерпілої, вона зі своєю трирічною донькою перебувала на дитячому майданчику, розташованому у дворах будинків на вулиці Кибальчича. Раптом до неї підійшов чоловік і почав питати: "Ти за Україну?". Після ствердної відповіді неадекват облив жінку пивом, почав її ображати та погрожувати їй. Після слів про поліцію він поспішив втекти.

Згодом жінка зустріла агресора біля ринку та зафіксувала його неадекватну поведінку на камеру мобільного телефону. Після цього вона пішла до поліції і написала на хулігана заяву, а відео виклала до мережі.

Жінка стверджує, що чоловік почав виявляти агресію саме після того, як почув, що вона спілкується із донькою українською мовою.

Подією зацікавилися правоохоронці, яким оперативно вдалося встановити особу хулігана. Як виявилось, на жінку з дитиною напав 36-річний уродженець Вінницької області.

Поліцейські встановили всі обставини і склали на чоловіка адмінпротокол за статтею "Дрібне хуліганство". Санкція зазначеної статті передбачає штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи строком до шістдесяти годин, або виправні роботи строком до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Наразі правоохоронці перевіряють його на прихильність до "руского міра" та на причетність до вчинення інших правопорушень на території міста Києва.

Хулігана було затримано

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві водій таксі Bolt принципово не захотів спілкуватися з клієнтками українською мовою, назвав жінок "хворими людьми" та висадив їх з автомобіля. Після цього спалахнув мовний скандал, який отримав раптове продовження.

Однак після цього мовний скандал почав набирати нові оберти, оскільки за таксиста вирішили заступитися Олексій Арестович та депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко. Вони повідомили у своїх соцмережах, що готові морально та фінансово підтримати водія, а також допомогти йому з працевлаштуванням.

Згодом чоловіка не тільки звільнили з компанії Bolt, але й вручили йому повістку. Про це стало відомо у п’ятницю, 27 жовтня, із повідомлення громадського діяча та політичного експерта Андрія Смолія.