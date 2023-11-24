Украинский воин попросил общаться на украинском - получил ответ от известного бизнесмена: подробности скандала
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В сети мнения касательно языка разделились
Бывший украинский военнопленный Максим Колесников, чье фото с яблоком облетело сеть, попросил разговаривать с ним исключительно на украинском языке. Русский язык навевает плохие воспоминания из российского плена.
Просьбу он опубликовал на своей странице в Фейсбук, но в сети вместо понимания посоветовали воину лечиться, а известный бизнесмен Александр Смирнов и вовсе приплел политику. На очередной языковой скандал отреагировал украинский журналист Вахтанг Кипиани.
Максим Колесников пояснил, что пока что культурно просит окружающих обращаться к нему исключительно на украинском языке. Однако внутри хочется кричать "Люди, что с вами — это Киев, а не Питер". В комментариях русскоязычные украинцы посоветовали воину пройти лечение, чтобы русский язык не был триггером к плохим воспоминаниям и заявили, что никуда не денутся.
Соучредитель маркетингового агентства TABASCO Александр Смирнов, который не раз попадал в языковые скандалы, выдал спич на эту тему. Бизнесмен обвинил воина в том, что его просьба — это "раскол" украинских граждан и заявил, что не будет разговаривать на украинском, ведь он "не какой-то там галичанин".
"Очень жаль, что ты отказываешься понимать и принимать, что этот вопрос вообще нельзя ни политизировать, ни поднимать. Это просто раскол украинских граждан. Так же технологически можно делить по цвету волос, глаз и фрикативному "г" в речи. И, твоё возмущение в принципе оскорбительно, потому что нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться", — написал он в комментариях под постом военного.
Многие не согласились с высказыванием бизнесмена, а журналист Вахтанг Кипиани отметил, что высказывание Смирнова вводит в состояние гнева и брезгливости.
"Смирнов ох**л. У меня с ним почти сотня общих френдов. Одни патриоты экономического фронта. Как и он", — написал журналист.
В комментариях также вспомнили недавний скандал с Ириной Фарион, которая оскорбила русскоговорящих защитников. Нашлись и те, кто поддержал украинского воина и пониманием отреагировали на свою пользу.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нет такого понятия, как "русскоязычность". Языковой обмудсмен Тарас Креминь сделал заявление.