Украинский воин попросил общаться на украинском - получил ответ от известного бизнесмена: подробности скандала

В сети мнения касательно языка разделились

Бывший украинский военнопленный Максим Колесников, чье фото с яблоком облетело сеть, попросил разговаривать с ним исключительно на украинском языке. Русский язык навевает плохие воспоминания из российского плена.

Просьбу он опубликовал на своей странице в Фейсбук, но в сети вместо понимания посоветовали воину лечиться, а известный бизнесмен Александр Смирнов и вовсе приплел политику. На очередной языковой скандал отреагировал украинский журналист Вахтанг Кипиани.

Максим Колесников пояснил, что пока что культурно просит окружающих обращаться к нему исключительно на украинском языке. Однако внутри хочется кричать "Люди, что с вами — это Киев, а не Питер". В комментариях русскоязычные украинцы посоветовали воину пройти лечение, чтобы русский язык не был триггером к плохим воспоминаниям и заявили, что никуда не денутся.

Соучредитель маркетингового агентства TABASCO Александр Смирнов, который не раз попадал в языковые скандалы, выдал спич на эту тему. Бизнесмен обвинил воина в том, что его просьба — это "раскол" украинских граждан и заявил, что не будет разговаривать на украинском, ведь он "не какой-то там галичанин".

"Очень жаль, что ты отказываешься понимать и принимать, что этот вопрос вообще нельзя ни политизировать, ни поднимать. Это просто раскол украинских граждан. Так же технологически можно делить по цвету волос, глаз и фрикативному "г" в речи. И, твоё возмущение в принципе оскорбительно, потому что нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться", — написал он в комментариях под постом военного.

Многие не согласились с высказыванием бизнесмена, а журналист Вахтанг Кипиани отметил, что высказывание Смирнова вводит в состояние гнева и брезгливости.

"Смирнов ох**л. У меня с ним почти сотня общих френдов. Одни патриоты экономического фронта. Как и он", — написал журналист.

В комментариях также вспомнили недавний скандал с Ириной Фарион, которая оскорбила русскоговорящих защитников. Нашлись и те, кто поддержал украинского воина и пониманием отреагировали на свою пользу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нет такого понятия, как "русскоязычность". Языковой обмудсмен Тарас Креминь сделал заявление.