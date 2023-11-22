"Нет такого понятия русскоязычность": языковой омбудсмен высказался вслед за Стефанчуком

С начала полномасштабной войны организовано более пятисот бесплатных локаций по овладению украинским языком

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что понятия "русскоязычность" не существует. Оно было внедрено российской идеологией.

"Нет такого понятия русскоязычность — все мы граждане Украины. И этот маркер, который был внедрен российской идеологией, в том числе определяется решением Конституционного суда Украины… Если необходимо что-то создать лучшее, то я как уполномоченный, конечно, стою на той стороне. У нас должна выйти государственная программа содействия овладению украинским языком как государственным", — сказал языковой омбудсмен в эфире "Свобода. Утро" на Радио Свобода.

Он добавил, что украинский язык защищен законом, но для того, чтобы он был действительно защищен — нужно, чтобы на нем общались все. С начала полномасштабного вторжения организовано более пятисот бесплатных локаций по овладению украинским языком. Также принято около сотни региональных программ. Важно, чтобы местные власти контролировали процесс выполнения программ, следили за дерусификацией наружной рекламы, объявлений и вывесок и т.д, подчеркнул Кремень.

"Сегодня нам нужно думать о том, как возвращать язык на оккупированные территории и юга, и востока, и Крыма, потому что это очень важно. Интерес к украинскому языку и переход на украинский рекордный за все годы украинской независимости, но в нашем единстве, в понимании, поддержке друг друга и, конечно, в яростной борьбе против российского врага — наша победа и наш успех", — резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в условиях полномасштабной войны против Украины, которую ведет россия, в нашей стране нет и не может быть никаких российских национальных меньшинств. Этому пошли навстречу и в Венецианской и Европейской комиссии.