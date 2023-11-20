"Нет и быть не может": Стефанчук резко высказался о российских нацменьшинствах в Украине

Принятый в 2022-м году закон о национальных меньшинствах Украины не распространяется на нацсообщества, представляющие страну-агрессора

В условиях полномасштабной войны против Украины, которую ведет россия, в нашей стране нет и не может быть никаких российских национальных меньшинств. Этому пошли навстречу и в Венецианской и Европейской комиссии.

"Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких российских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть", – сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.

Он пояснил, что принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах Украины не распространяется на нацсообщества, представляющие страну-агрессора. На данном историческом этапе россияне не могут иметь в Украине никаких привилегий, связанных с их национальностью.

"И в целом мы не готовы даже вести дискуссию с нашими коллегами о каких-либо исключениях, потому что представители народа, который сегодня осуществляет геноцид украинского народа, совершает агрессию, ведет войну против Украины, не могут иметь никаких привилегий в нашей стране касательно каких-либо нюансов, связанных с их национальным меньшинством", – резюмировал Стефанчук.

Как сообщал "Телеграф", в городе Черноморск Одесской области произошел языковой скандал. Продавщица местного магазина "Мобилочка" отказалась обслуживать клиентку на государственном языке, ссылаясь на то, что в городе якобы все говорят на русском. Однако она очень быстро изменила свое мнение.