В НАУ студенты вышли на массовый митинг: в чем причина

Студенты хотят перейти "на удаленку"

В понедельник, 20 ноября, учащиеся государственного университета "Киевский авиационный институт" вышли на митинг под одним из корпусов. Молодые люди требуют, чтобы их перевели на "дистанционку".

О митинге сообщает ряд киевских Телеграм-каналов. Учащиес стоят под стенами университета и требуют, чтобы их выслушали.

Так, по словам студентов, в аудиториях университета нет отопления и проводить там занятия просто невозможно. Сообщается, что в лекционных залах 5 гадусов тепла по Цельсию и сидеть там не представляется возможным.

Студенты возмущены присходящим и хотят, чтобы их отправили на "удаленный" формат обучения, так как получать знания в таких условиях просто невозможно.

Стоит отметить, что на данны момент, реакции от ректората НАУ не последовало.

Для справки: Государственный университет "Киевский авиационный институт" — это один из самых мощных авиационных высших учебных заведений на постсоветском пространстве.

Основанный в 1933 году, за годы существования университет подготовил более 200 000 высококвалифицированных специалистов. Среди них известные учёные, руководители авиационных компаний, предприятий, организаций и учреждений, обеспечивающих полёты воздушных судов, их обслуживание и ремонт, перевозки пассажиров и грузов.

НАУ

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что известный украинский вуз помогает уклонистам: что удалось выяснить журналистам. Данные о повышении количества студентов обнародовали народные депутаты со ссылкой на министерство образования, а также некоторые медиа. Журналисты BIHUS Info призывного возраста попытались поступить в Киевский университет культуры и их охотно проконсультировали.