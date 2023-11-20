У НАУ студенти вийшли на масовий мітинг: у чому причина (відео)

Студенти хочуть перейти "на дистанційку"

У понеділок, 20 листопада, учні державного університету "Київський авіаційний інститут" вийшли на мітинг під одним із корпусів. Молоді люди вимагають, щоби їх перевели на "дистанційку".

Про мітинг повідомляє низка київських Телеграм-каналів. Учні стоять під стінами університету та вимагають, щоб їх вислухали.

Так, за словами студентів, в аудиторіях університету немає опалення та проводити там заняття просто неможливо. Повідомляється, що в лекційних залах 5 гадусів тепла за Цельсієм і сидіти там неможливо.

Студенти обурені тим, що наразі відбувається і хочуть, щоб їх відправили на "віддалений" формат навчання.

Варто зазначити, що на даний момент, реакції від ректорату НАУ не було.

Для довідки: Державний університет "Київський авіаційний інститут" — це один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів на пострадянському просторі.

Заснований у 1933 році, за роки існування університет підготував понад 200 000 висококваліфікованих спеціалістів. Серед них відомі вчені, керівники авіаційних компаній, підприємств, організацій та установ, що забезпечують польоти повітряних суден, їх обслуговування та ремонт, перевезення пасажирів та вантажів.

НАУ

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що відомий український виш допомагає ухилистам : що вдалося з’ясувати журналістам. Дані про підвищення кількості студентів оприлюднили народні депутати з посиланням на міністерство освіти та деякі медіа. Журналісти BIHUS Info призовного віку спробували вступити до Київського університету культури та їх охоче проконсультували.