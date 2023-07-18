Діти Героїв втрачають можливість здобути якісну освіту від держави — Татуся Бо

Волонтерка та виконавча директорка фонду "Мрія" вказала на проблему

Держава не приділяє належної уваги забезпеченню навчального процесу для дітей Героїв, які стали вимушено переміщеними особами. Часто дітям із сіл доводиться долати 30 кілометрів до найближчих шкіл.

Про це в інтерв’ю Gazeta.ua розповіла волонтерка та виконавча директорка фонду "Мрія" Тетяна Комлик (Татуся Бо).

За її словами, молоде покоління українців зазнає освітніх втрат внаслідок повномасштабного вторгнення.

"Тому намагаюся розвивати напрямок освітньої підтримки для дітей з родин полеглих воїнів та полонених українців. Коли тато чи мама у полоні або загинули, не у кожної дитини знайдеться мотивація вчитися. Не всі можуть дозволити гарну освіту. Хтось жив у квітучому Маріуполі, а тепер втратив дім. Переїжджають у село, де найближча школа – до дев'яти класів. І треба за 30 кілометрів їхати автобусом. Багато регіонів протягом минулого року пропонували тільки дистанційну освіту. І не скрізь це робили належним чином. Тому фонд "Мрія" запрошує дітей вивчати англійську мову, програмування, учнів випускних класів — проходити курс підготовки до іспитів", — зазначила Татуся Бо.

За словами волонтерки, в навчанні дітей варто робити акцент на точні науки через серйозний дефіцит у країні будівельників та інженерів. Щороку ці освітні напрями втрачають популярність, а через п'ять-шість років запит на спеціалістів буде колосальним.

"Міносвіти весь цей час займалося профанацією, освіта вижила виключно на героїчних педагогах. Вони вели уроки з укриттів, біля своїх розбомблених будинків. Українську мову викладали з окупації, підпільно. Це героїчні люди. У нас в МОН була серйозна хвороба – Шкарлет. Його більше немає, але реформ і подвижок поки теж", — підсумувала виконавча директорка фонду "Мрія".