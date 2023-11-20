"Немає і бути не може": Стефанчук різко висловився про російські нацменшини в Україні

Прийнятий у 2022 році закон про національні меншини України не поширюється на нацспільноти, що представляють країну-агресора

В умовах повномасштабної війни проти України, яку веде росія, у нашій країні немає і не може бути жодних російських національних меншин. Цьому пішли назустріч і у Венеціанській та Європейській комісіях.

"Я дуже вдячний і Венеціанській комісії, і Європейській комісії за те, що вони прислухалися до аргументів і підійшли з розумінням до того, що має бути, знову ж таки, принцип взаємної поваги. Якщо цей народ не демонструє поваги, а навпаки – здійснює агресію проти України, то його права мають бути ущемлені у цій частині. Ми тут знайшли повне порозуміння. Тому жодних російських національних меншин в Україні на даний момент немає і не може бути", – сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини України не поширюється на нацспільноти, які представляють країну-агресора. На даному історичному етапі росіяни не можуть мати в Україні жодних привілеїв, пов’язаних із їхньою національністю.

"І загалом ми не готові навіть вести дискусію з нашими колегами про якісь винятки, тому що представники народу, який сьогодні здійснює геноцид українського народу, чинить агресію, веде війну проти України, не можуть мати жодних привілеїв у нашій країні стосовно будь-яких нюансів, пов’язаних із їхньою національною меншістю", – резюмував Стефанчук.

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