"Немає такого поняття російськомовність": мовний омбудсмен висловився слідом за Стефанчуком

З початку повномасштабної війни організовано понад 500 безкоштовних локацій з оволодіння українською мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що поняття "російськомовність" не існує. Воно було запроваджено російською ідеологією.

"Немає такого поняття російськомовність — усі ми громадяни України. І цей маркер, який був запроваджений російською ідеологією, у тому числі визначається рішенням Конституційного суду України… Якщо необхідно щось створити краще, то я як уповноважений, звичайно, стою на тому боці. У нас має вийти державна програма сприяння опануванню української мови як державної", — сказав мовний омбудсмен в ефірі "Свобода. Ранок" на Радіо Свобода.

Він додав, що українська мова захищена законом, але для того, щоб вона була дійсно захищена — потрібно, щоб нею спілкувалися всі. З початку повномасштабного вторгнення організовано понад 500 безкоштовних локацій з оволодіння українською мовою. Також прийнято близько сотні регіональних програм. Важливо, щоб місцева влада контролювала процес виконання програм, стежила за дерусифікацією зовнішньої реклами, оголошень та вивісок тощо, наголосив Кремінь.

"Сьогодні нам потрібно думати про те, як повертати мову на окуповані території й півдня, й сходу, й Криму, бо це дуже важливо. Інтерес до української мови та перехід на українську рекордну за всі роки української незалежності, але в нашій єдності, в розумінні, підтримці один одного і, звичайно, у запеклій боротьбі проти російського ворога — наша перемога та наш успіх", — резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в умовах повномасштабної війни проти України, яку веде росія, в нашій країні немає і не може бути жодних російських національних меншин. Цьому пішли назустріч і у Венеціанській і у Європейській комісії.