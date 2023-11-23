У ЄС не вважають контрнаступ ЗСУ провальним: голова Єврокомісії пояснив чому

Глава Євроради заявив, що Європа має наростити виробництво зброї

У Європі оцінили успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області та у Чорному морі. Глава Євроради Шарль Мішель вважає, що, спираючись на це, контрнаступ України не можна вважати провальним.

Про це він розповів у інтерв’ю Kyiv Independent. За словами голови Європейської ради, підтримка союзників у жодному разі не повинна зменшуватись або припинятися повністю.

"По-перше, те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, надзвичайно важливо. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, також дуже важливий", — наголосив Мішель.

Шарль Мішель додав, що ЄС має продовжувати навчати українських військових, а також не припиняти постачання зброї. Щобільше, необхідно прискорити виробництво боєприпасів та зброї в ЄС задля поразки російських окупантів і не лише.

"А також тому, що в майбутньому ми розуміємо, що ЄС, який є дуже сильним економічним гравцем, дуже сильний і потужний з погляду на поширення загальних стандартів і внутрішніх норм по всьому світу", – резюмував президент Євроради.

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