Росіяни вдарили по Чорнобаївці: загинули мирні люди (фото та всі подробиці)

Постраждало більш як 60 будинків

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. У четвер, 23 листопада, росіяни обстріли Чорнобаївку Херсонської області.

Наразі відомо, що троє людей загинуло та ще пʼятеро було травмовано. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. На фотографіях, які прикріплені до допису, видно, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння.

Голова МВС України Ігор Клименко зазначив, що більш як 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено.

"Травмованим надається медична допомога. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину окупантів", — додає Клименко.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що військові росії близько 12:15 масовано обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району. Інформацію про загиблих та поранених там підтвердили, а також додали, що раніше, близько 11:30, російські військові атакували з безпілотника велосипедиста у Бериславі. Від отриманих поранень він загинув.

Раніше "Телеграф" писав, що українські лікарі провели надскладну операцію. Вони врятували серце маленької дитини, яка потрапила під мінометний обстріл у Херсоні.