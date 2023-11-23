З серця маленької українки дістали уламок міни: дитину поранили окупанти (відео)

Дитина дивом залишилася жива

Українські лікарі провели надскладну операцію. Вони врятували серце маленької дитини, яка потрапила під мінометний обстріл у Херсоні.

Про це повідомляє Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України. Зазначається, що їх лікарі дістали з серця дівчинки уламок російської міни.

Як зазначив кардіохірург Борис Тудоров, чотирирічна дівчинка потрапила під обстріл у Херсоні та дивом залишилася жива. За його словами, після операції стан дитини стабільний.

"Ще один випадок, який підтверджує геноцид росії в Україні. Навіть такі маленькі діти потрапляють під уламки російських мін кожного дня", – підкреслив Тудоров.

Уламок ворожого снаряду вдалось дістати за допомогою неодимового магніту. За словами хірурга, такий магніт спрощує вилучення металевих предметів з мʼяких тканин.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 11 листопада обстріляли центральну частину Херсона, де потрапили в житловий будинок. Цей удар призвів до загибелі однієї людини та поранення ще двох.