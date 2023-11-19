Окупанти обстріляли Херсон: маленька дівчинка зазнала тяжких поранень (відео)

Не виключено, що дівчинку доведеться транспортувати до Києва.

Російські окупанти знову завдали удару по Херсону, через що постраждали п’ять мирних жителів, серед яких трирічна дівчинка.

Як повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін, обстріл було здійснено після 11 години ранку неділі, 19 листопада. Удару було завдано по житловому району, через що постраждала одна з багатоповерхівок.

Він додав, що жінки віком 47, 55 та 68 років були госпіталізовані у стані середньої тяжкості, а 59-річний чоловік отримав осколкові поранення та отримав допомогу від лікарів.

Щодо трирічної дівчинки, то вона отримала множинні поранення і була доставлена до реанімації.

"Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини", — повідомив Прокудін. що після стабілізації стану її перевезуть до київської лікарні.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські окупанти вкотре масовано атакували Україну "шахедами". Протиповітряна оборона знищила 15 із 20 запущених ударних БПЛА "Shahed-136/131".