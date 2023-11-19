Україну знову масово атакували "шахедами": що відомо

Країна-терорист продовжує атакувати мирні міста

Російські окупанти вчергове масовано атакували Україну "шахедами". Тривога оголошувалася у Києві та у низці інших областей.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, у столиці та на підступах до міста силами та засобами ППО було уражено близько десятка ворожих цілей. Він підкреслив, що остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили.

За словами Попко, БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів.

Попко також підкреслив, що, за поточною інформацією, в місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань. За його словами, дані оперативних зведень уточнюватимуться.

"Як бачите, ворог активізував атаки на Київ. Тому будьте уважними та відповідальними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", — заявив він.

Також слід зазначити, що тривогу оголошували також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій, Одеській та Черкаській областях. Проте наразі інформації про можливі наслідки атаки у цих регіонах немає.

Як повідомляв "Телеграф", у суботу, 18 листопада, сили ППО збили 29 із 38 запущених ворогом безпілотників.