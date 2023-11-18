У Києві повітряна тривога: куди летять ворожі дрони

Тривогу оголошено в ряді областей та в Києві

Російські безпілотники знову атакують територію України. Моніторингові групи фіксують щонайменше три групи у центральних та північних областях.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, одна з груп рухалася у бік Києва, через що там оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи ж повідомляють про мінімум три великі групи БПЛА.

За попередньою інформацією, одне з них рухається через передмістя Києва у бік Вінницької області, проте не виключено, що вони змінять траєкторію руху.

Ще дві групи рухаються через Вінницьку область у бік Хмельницької та через північні області у бік Черкаської з вектором на західні області.

Наразі про прильоти інформації не надходило, проте мешканців областей, де оголошено тривогу, закликають перебувати в укриттях до відбою.

Як повідомлялося раніше, останнім часом росіяни активно використовують БПЛА для обстрілу України. Так, лише в ніч на 18 листопада окупанти запустили 38 безпілотників, з яких українські військові змогли збити 29. Частина з них намагалася атакувати Київ, але там їх перехопили кошти ППО.