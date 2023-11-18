В Киеве воздушная тревога: куда летят вражеские дроны

Тревога объявлена в ряде областей и в Киеве

Российские беспилотники вновь атакуют территорию Украины. Мониторинговые группы фиксируют по меньшей мере три группы в центральных и северных областях.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, одна из групп двигалась в сторону Киева из-за чего там объявили воздушную тревогу. Мониторинговые группы же сообщают о минимум трех крупных группах БПЛА.

По предварительной информации, одна из них движется через пригороды Киева в сторону Винницкой области, однако не исключено, что они сменят траекторию движения.

Еще две группы двигаются через Винницкую область в сторону Хмельницкой и через северные области в сторону Черкасской с вектором на западные области.

В настоящее время о прилетах информации не поступало, однако жителей областей, где объявлена тревога, призывают находиться в укрытиях до отбоя.

Как сообщалось ранее, в последнее время россияне активно используют БПЛА для обстрелов Украины. Так лишь в ночь на 18 ноября оккупанты запустили 38 беспилотников, из которых украинские военные смогли сбить 29. Часть из них пыталась атаковать Киев, но там их перехватили средства ПВО.