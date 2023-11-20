Окупанти обстріляли Херсон: вдарили по автостоянці служби таксі, є загиблі (відео та фото)

Під час обстрілу поранено 68-річного херсонця

Російська армія зранку, 20 листопада, обстріляла автостоянку служби таксі у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули два водії.

Один із них згорів у автомобілі, другий убитий осколками. Про це повідомила прес-служба Херсонської ОДА.

Так зараз виглядає стоянка транспортного підприємства у Херсоні, яку окупаційні війська вкрили вогнем близько 09:00.

Травми, несумісні з життям, отримали двоє водіїв. Крім того, каретою "швидкої" до медзакладу доставили пораненого 68-річного херсонця. Зараз лікарі проводять обстеження та надають потерпілому допомогу.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні.

Це 56-річна жінка, яка на момент удару знаходилася у квартирі. Її госпіталізували з контузією та травмою спини. Лікарні оцінюють стан херсонки як середньої тяжкості.

Загалом внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще двоє — поранені і зараз знаходяться у лікарні.

В свою чергу Херсонська обласна прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 листопада близько 09:00 ворог здійснив обстріл міста попередньо з артилерійської зброї.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 19 листопала російські окупанти також завдали удару по Херсону, через що постраждали п’ять мирних жителів, серед яких трирічна дівчинка.