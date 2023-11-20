Оккупанты обстреляли Херсон: ударили по автостоянке службы такси, есть погибшие (видео и фото)

Во время обстрела ранен 68-летний херсонец

Российская армия с утра, 20 ноября, обстреляла автостоянку службы такси в Херсоне. В результате вражеского удара погибли два водителя.

Один из них сгорел в автомобиле, второй убит осколками. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Так, сейчас выглядит стоянка транспортного предприятия в Херсоне, которую оккупационные войска накрыли огнем около 09:00.

Травмы, несовместимые с жизнью, получили два водителя. Кроме того, каретой "скорой" в медучреждение доставили раненого 68-летнего херсонца. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают пострадавшему помощь.

Позже стало известно о еще одной пострадавшей в результате утренних обстрелов автостоянки в Херсоне.

Это 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в квартире. Ее госпитализировали с контузией и травмой спины. Больницы оценивают состояние херсонки как средней тяжести. В результате этой атаки погибли два человека, еще двое — ранены и сейчас находятся в больнице.

В свою очередь Херсонская областная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 20 ноября около 09:00 враг произвел обстрел города предварительно из артиллерийского оружия.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 19 ноября российские кафиры также нанесли удар по Херсону, из-за чего пострадали пять мирных жителей, среди которых трехлетняя девочка.