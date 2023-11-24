В Україні хочуть запровадити обов’язкову військову підготовку для студентів: подробиці

Студентів навчатимуть однієї військово-облікової спеціальності

В українських вишах хочуть запровадити пілотний проект військових кафедр, які відповідатимуть за військову підготовку для всіх хлопців та за бажанням дівчат. Запустять його із вересня 2024 року.

Про це в ефірі "Радіо Культури" повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький. У мережі неоднозначно відреагували на це рішення.

За словами Вінницького, сьогодні військові кафедри є вкрай важливою потребою. Планується, що студентам нададуть три аудиторні кредити та навчать військово-облікової спеціальності "Стрілок". До плану навчання входитиме курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.

У мережі неоднозначно відреагували на таке рішення Міносвіти. Хтось пожартував, що практику випускники військових кафедр проходитимуть під Бахмутом та Авдіївкою, а хтось навпаки підкреслив, що давно настав час це зробити. До того ж, у коментарях додали, що з таким сусідом, як росія, військова підготовка населення не буде зайвою.

Водночас на сайті "Освіта" запустили опитування щодо того, чи потрібен в українських вишах обов’язковий військовий вишкіл. Більшість опитаних громадян, а саме 71%, відповіли негативно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський доручив підготувати комплексний план щодо мобілізації. У тому числі буде вивчено можливість проведення демобілізації.