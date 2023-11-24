В Украине хотят ввести обязательную военную подготовку для студентов: подробности

Студентов будут обучать одной военно-учетной специальности

В украинских вузах хотят ввести пилотный проект военный кафедр, которые будут отвечать за военную подготовку для всех парней и по желанию девушек. Запустят его с сентября 2024 года.

Об этом в эфире "Радио Культура" сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. В сети неоднозначно отреагировали на это решение.

По словам Винницкого, сегодня военные кафедры — крайне важная потребность. Планируется, что студентам предоставят три аудиторных кредита и обучат военно-учетной специальности "Стрелок". В план обучения будет входить курс тактической медицины, базовой стрельбы и т.д.

В сети неоднозначно отреагировали на такое решение Минобразования. Кто-то пошутил, что практику выпускники военных кафедр будут проходить под Бахмутом и Авдеевкой, а кто-то наоборот подчеркнул, что давно было пора это сделать. К тому же в комментариях добавили, что с таким соседом, как россия, военная подготовка населения не будет лишней.

В то же время на сайте "Освіта" запустили опрос касательно того, нужна ли в украинских вузах обязательная военная подготовка. Большинство опрошенных граждан, а именно 71%, ответили негативно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский поручил подготовить комплексный план по мобилизации. В том числе будет изучена возможность проведения демобилизации.