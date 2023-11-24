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Вогонь з неба чи курили де попало? Біля москви згоріла ще одна підстанція (відео)

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Підстанцію охопило сильне полум'я із густим чорним димом Новина оновлена 24 листопада 2023, 06:29
Підстанцію охопило сильне полум'я із густим чорним димом. Фото Скриншот

Офіційно причини пожежі не повідомляються

Біля російської столиці продовжують палати об'єкти енергетичної інфраструктури. На цей раз у ніч з 23 на 24 листопада благодатний вогонь зійшов на підстанцію Чагіно, яка знаходиться в передмісті москви – Любліно.

Про це повідомляє російський незалежний канал ASTRA. За даними каналу, причини пожежі поки що невідомі.

"У Москві палає електропідстанція Чагіно. Очевидці говорять про стовп чорного диму. Причина пожежі невідома", – сказано у повідомленні.

Про пожежу після цього повідомили ще кілька каналів. Один з них вказав, що осередок вогню знаходиться нібито у будівлі трансформатора.

"Трансформатор та близько 120 літрів палива горять на підстанції "Чагіно" у Москві. Площа вогню зараз – 200 квадратів. По окрузі розноситься густий дим", – написав канал. Пізніше з'явилися повідомлення про те, що полум'я вдалося загасити. Проте причину пожежі офіційно все ще не вказують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч проти 23 листопада у російському Підмосков’ї було неспокійно. Спочатку там бачили яскраві спалахи в небі, після чого виникла пожежа в районі електропідстанції.

А нещодавно дрони атакували завод з виробництва "Кинджалів" у Підмосков’ї.

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#Пожежа #Москва #Підмосков'ї