Летіли на москву? У росії знову заявили про атаку українських безпілотників (фото, відео)

У рф заявили, що ніхто не постраждав

Невідомі безпілотники знову намагались атакувати цілі на території росії. Влада рф повідомила, що український безпілотник нібито був збитий у підмосков’ї.

Як заявив мер Москви сергій собянин, у ніч проти 19 листопада у Богородському міському окрузі ППО збила БПЛА. За його словами, літальний апарат намагався атакувати москву.

Він наголосив, що руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працювали екстрені служби.

Уламки БПЛА

Водночас telegram-канал SHOT повідомив, що уламки безпілотника впали на шосе Горького в районі селища Монино. Зазначається, що дорогу в тому районі було перекрито. Попередньо автомобілі та люди не постраждали.

Приблизний район падіння БПЛА

Крім того, було опубліковано відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент знищення безпілотника. На ньому можна побачити яскравий спалах на горизонті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в російському населеному пункті Валуйки, розташованому в Білгородській області неподалік кордону з Україною, сталася пожежа у військовому госпіталі.