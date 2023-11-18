Біля Бєлгорода горить російський військовий шпиталь: подробиці (відео)

Пожежа сталася у населеному пункті неподалік від українського кордону

В російському населеному пункті Валуйки, що розташований у Бєлгородській області неподалік від кордону з Україною, горить військовий шпиталь. Офіційних повідомлень поки що немає.

Про це повідомив місцевий канал "Блэтгород". Також він опублікував відеозаписи пожежі, які надіслали підписники каналу.

"Пожежа на об'їзній у Валуйках, пишуть місцеві телеграм-канали", – сказано у повідомленні. Пізніше канал додав публікацію, де підтвердив, що горить саме військовий шпиталь російської армії.

Валуйки розташовані майже біля кордону з Україною, навпроти населеного пункту Дворічна та не дуже далеко від українського Куп'янська.

Валуйки

Нагадаємо, що на початку червня Бєлгород атакував невідомий БПЛА, після чого в місті помітили руйнування та доповіли про постраждалих.

Також "Телеграф" писав, що Бєлгородську область у ніч проти 12 жовтня атакували безпілотники. Внаслідок удару загинули троє росіян. Пропагандисти спочатку намагалися брехати про "вдалу роботу ППО", проте згодом визнали, що жодного українського БПЛА знешкодити повністю їм не вдалося; а робота дірявої ППО росіян призвела до руйнування приватного будинку та загибелі цивільних.