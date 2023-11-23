В ЕС не считают контрнаступление ВСУ провальным: глава Еврокомисии объяснил почему

Глава Евросовета заявил, что европа должна нарастить производство оружия

В Европе оценили успехи ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области и в Черном море. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что, опираясь на это, контрнаступление Украины нельзя считать провальным.

Об этом он рассказал в интервью Kyiv Independent. По словам главы Европейского совета, поддержка союзников ни в коем случае не должна уменьшаться или прекращаться полностью.

"Во-первых, то, как украинская армия достигла огромного прогресса в Черном море, чрезвычайно важно. Это большой шаг в правильном направлении. Во-вторых, недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра, также очень важен", — подчеркнул Мишель.

Шарль Мишель добавил, что ЕС должен продолжать обучать украинских военных, а также не прекращать поставки оружия. Более того, необходимо ускорить производство боеприпасов и оружия в ЕС ради поражения российских оккупантов и не только.

"А также потому, что в будущем мы понимаем, что ЕС, который является очень сильным экономическим игроком, очень сильный и мощный с точки зрения распространения общих стандартов и внутренних норм по всему миру", – резюмировал президент Евросовета.

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