Война на левом берегу: у ВСУ успехи на Херсонщине, но и проблем хватает (карта)

Уже известно о трех серьезных плацдармах ВСУ

Украинские военные достигли немалых успехов на левом берегу Херсонщины. Но перспективы дальнейшего развития ситуации эксперты пока оценивают сдержанно. И на это есть весомые причины.

Такое мнение в интервью OBOZREBATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он объяснил, что украинских морпехов, которые высадились на левобережье поддерживает артиллерия. Огневой контроль из минометов и артиллерийских орудий позволил нашим подразделениям продвинуться на разных участках фронта на левом берегу Днепра на расстояние от 3 до 8 километров.

"Соответственно, далее наша морская пехота не имеет возможности продвигаться. Возможно, таким расстояниями и обусловлены максимальные возможности украинских артиллерийских подразделений", — предполагает он и добавляет, что очевидно, что ВСУ имеют РСЗО типа HIMARS, но их количество ограничено для того, чтобы мы имели возможность наносить массированные удары. А с авиационной поддержкой, по мнению Селезнева, дела обстоят еще хуже — мы физически не имеем достаточного количества авиационных средств, чтобы поддерживать эту операцию с воздуха.

Тем не менее, подчеркивает военный эксперт, даже в таких условиях созданы три серьезных плацдарма. Есть информация о том, что они созданы в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов и в районе населенного пункта Крынки. Там идут ожесточенные боевые столкновения.

"Но я достаточно аккуратно оцениваю перспективы развития украинского наступления на этом участке фронта. Почему? Ресурсы. Потому что, чтобы продвигаться далее, на левом берегу нам необходима бронетехника, в том числе танки. Там нам нужны системы ПВО и артиллерийские системы. Каким образом переместить все это имущество, все военно-технические элементы с правого на левый берег? Ответ очевиден. Необходим мост", — считает он.

Селезнев напомнил, что четыре моста, которые ранее существовали на этом участке фронта, уничтожены вражеской армией осенью минувшего года, когда она бежала из Херсона и его предместий. А навести понтонно-мостовую переправу – это очень сложная в техническом плане задача, потому как правый берег от левого отделяет тысяча метров.

"Соответственно, один вопрос, как нанести эту переправа, а второй – как обеспечить ее функционирование и безопасность, ее устойчивость от влияния вражеской авиации и вражеской артиллерии. Ответов пока нет, потому как, чтобы мы имели возможность отгонять вражеские самолеты от Днепра в этой его части – а мы помним, что враг часто использует управляемые авиабомбы, – нам нужна мощная система ПВО либо истребители F-16.

ПВО мы не имеем в достаточном количестве, а F-16 не имеем совсем. Значит, чтобы мы имели возможность как можно дальше отогнать вражескую артиллерию, чтобы не все ее компоненты могли наносить артиллерийские удары по будущей наведенной переправе, необходимо увеличение размеров плацдармов, то есть продвижение вглубь обороны противника. Что также пока невозможно реализовать, потому как нет бронетехники, чтобы двигаться вперед. Нет и артиллерийских средств поддержки, чтобы атаковать передний край обороны противника. Как видим, часто реализация одних задач сопряжена с необходимостью решения иных задач в том же формате. Они напрямую зависят друг от друга", — говорит эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что об атаках ВСУ на левобережье Херсонщины говорили и западные аналитики, и российские пропагандисты. О сложностях оккупантов говорил даже российский диктатор владимир путин. Он назвал это новым контрнаступлением ВСУ.