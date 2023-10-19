Ждем подтверждения от Генштаба: в ISW рассказали об успехах ВСУ на Херсонщине (карта)

Официального подтверждения информации пока нет

Украинские военные могли пересечь реку Днепр и высадиться на левом берегу Херсонской области. Информацию об этом подтверждают российские СМИ.

Как говорится в отчете ISW, это могло случиться 17-18 октября. Эксперты изучили геолокационные кадры и пришли к выводу, что украинские войска имеют продвижение к северу от Песчановки и Поймы.

В то же время пропагандисты писали, что наши защитники временно заняли всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. По последним данным на 18 октября оккупанты оставляли под своим контролем только южную часть Песчановки.

Специалисты отмечают, что в российском руководстве есть обеспокоенность по поводу того, что они не могут отразить атаки украинской армии на данном направлении. Ситуация обостряется тем, что оккупанты были вынуждены перекинуть элитные подразделения с херсонского направления в Запорожскую область, где враг также имеет большие проблемы.

О сложностях оккупантов под Херсоном говорил даже российский диктатор владимир путин. Он назвал это новым контрнаступлением ВСУ. Также ситуацию активно комментируют российские военные корреспонденты, которые критикуют руководство своей армии за бездействие.

Примечательно, что в Генштабе ВСУ по состоянию на утро 19 октября официально ситуацию никак не комментировали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина 17 октября применила для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске дальнобойные ракеты ATACMS.