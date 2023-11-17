ВСУ официально подтвердили плацдармы на левобережье Херсонщины: у рф там огромные потери (карта)

Операция идет уже некоторые время

В ВСУ официально подтвердили информацию об успехах Сил обороны на левобережье Херсонщины. Украинские морпехи там серьезно "покрошили" противника.

Об этом сообщает пресс-служба Морской пехоты ВСУ. Военные информируют, что в результате заранее спланированных мероприятий Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. В ходе операции морпехам удалось закрепится на нескольких плацдармах.

Стоит отметить, как ранее комментировала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, речь идет о боевых действиях на линии от 3 до 8 км от среза воды вдоль всего берега Днепра.

По словам военных, в ходе боев с российскими кафирами понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

"В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял: личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц различной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта, 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных. Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские морские пехотинцы производят огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения врага", — говорят морпехи.

Напомним, ранее мы писали о том, что об атаках ВСУ на левобережье Херсонщины говорили и западные аналитики, и российские пропагандисты. О сложностях оккупантов говорил даже российский диктатор владимир путин. Он назвал это новым контрнаступлением ВСУ.