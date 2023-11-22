Это не тупик. Зеленский оценил ход войны и обратился к американцам

Украинский лидер указал на успехи ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку контрнаступлению ВСУ и рассказал об успехах украинской армии. Глава государства опроверг сообщения о тупиковой ситуации на фронте.

Украинский лидер указал на постепенный прогресс в Черном море. Подробности он озвучил во время общения с журналистом телеканала Fox News.

"Каждый день я думаю, что мы добились успеха", — сказал Зеленский. "В Крыму мы добились успеха на Черном море. Мы действительно уничтожили… часть российского флота… Они не имеют такого тотального влияния на Черноморский регион", — отметил Зеленский.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News обратился к американским гражданам. Он сказал, что большая часть денег для Украины возвращается в США. Это происходит через производство и рабочие места. Так он ответил тем американцам, которые считают, что деньги стоит выделять на внутренние вопросы.

"Когда вы производите для Украины и вместе с Украиной, вы производите это также и с американцами. Таким образом, большая часть продукции будет производиться в ваших штатах", — сказал глава государства.

Он также выразил надежду на выделение нового пакета помощи Конгрессом.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в США хотят не допустить того, чтобы россия победила в Украине. Но и бесконтрольного хода событий в рф они тоже боятся, а потому не могут допустить ее поражения.