Увольнение командующих ВСУ: Умеров рассказал о планах Минобороны на их счет

Министр обороны Украины объяснил причины кадровых перестановок среди военного командования

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров на фоне слухов о смене командующих ВСУ заявил, что подобные решения пока что не принимались. Вместе с тем он отметил, что на первом месте эффективность украинских командиров, поэтому делается и будет делаться все, чтобы повысить их уровень.

Об этом он заявил на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве 21 ноября, передает ZN.ua. По словам министра обороны Украины, обо всех кадровых изменениях в Силах обороны будут сообщать публично.

"Тема, касающаяся смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем военном периметре обсуждаем. В этом плане следует сказать, что решение пока не принято. И если это произойдет, то мы открыто всегда будем коммуницировать это", — сказал Рустем Умеров.

Он добавил, что все изменения среди военного руководства происходят исключительно в рамках тех вопросов, которые обсуждались ранее. И в первую очередь учитывается "достижение большей эффективности".

Напомним, что на прошлой неделе в сети появилась информация о том, что планируют сместить с должности командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева. Однако в Минобороны призвали не верить слухам.

Несмотря на это заявление, 19 ноября Владимир Зеленский все же уволил командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко. На ее место был назначен генерал-майор Анатолий Казмирчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уволен глава ССО Виктор Хоренко. Также его вывели из состава Ставки верховного главнокомандующего.