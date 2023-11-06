Зрады нет: "Телеграф" разобрался в истории с увольнением легендарного генерала Гордийчука

Вместо этого генерала назначили на другую должность.

В водовороте скандала по увольнению главы Сил специальных операций Виктора Хоренко в сети бурно обсуждают и то, что Герой Украины генерал Игорь Гордийчук ушел с должности начальника лицея им.Богуна. Однако, как узнал "Телеграф", никакой зрады в этом случае нет.

Генерала уволили, заменив его полковником Евгением Камаловым, которого в сети уже успели раскритиковать. Источники в ВСУ сообщили "Телеграфу", что Гордийчук ушел с должности по состоянию здоровья.

Вместо этого генерала назначили на другую должность. Теперь он заместитель начальника Национального университета обороны.

Руководитель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука об уволенном Гордийчуке отозвался удивительно одобрительно.

"Много лет знаю Героя лично и горжусь этим! Знаю, как много он сделал для реформы училища, для воспитания молодых офицеров-патриотов", — написал он.

По его словам, военному трудно возвращаться в гражданскую жизнь, но, в частности, назначение на новую должность помогло ему в этом.

Однако Тука еще и долил масло в огонь, написав: "Как можно было так обойтись с легендой, сапоги которой должны целовать все "слуги".

А вот новоназначенному полковнику Комалову закидывают, что он преподавательский офицер. Однако и это фейк, ведь у Евгения Комалова есть медаль "За ранения". Ее получают военнослужащие Вооруженных сил Украины, получившие ранения при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что увольнение главы ССО Дмитрия Хоренко начало обрастать скандальными подробностями, ведь, как писал "Телеграф", оказалось, что сам Хоренко о своем отстранении от должности не знал.