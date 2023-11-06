Зради немає: "Телеграф" розібрався в історії зі звільненням легендарного генерала Гордійчука

Натомість генерала призначили на іншу посаду.

У вирі скандалу щодо звільнення глави Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка у мережі бурхливо обговорюють і те, що Герой України генерал Ігор Гордійчук пішов з посади начальника ліцею ім.Богуна. Проте, як дізнався "Телеграф", жодної зради у цьому випадку немає.

Генерала звільнили, замінивши його полковником Євгеном Камаловим, якого у мережі вже встигли розкритикувати. Джерела у ЗСУ повідомили "Телеграфу", що Гордійчук пішов з посади за станом здоров'я.

Натомість генерала призначили на іншу посаду. Тепер він заступник начальника Національного університету оборони.

Керівник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука про звільненого Гордійчука відгукнувся напрочуд схвально.

"Багато років знаю Героя особисто і пишаюсь цим! Знаю, як багато він зробив для реформи училища, для виховання молодих офіцерів-патріотів", — написав він.

За його словами, військовому важко повертатися до цивільного життя але, зокрема, призначення на нову посаду допомогло йому у цьому.

Проте Тука ще й долив олії у вогонь, написавши: "Як можна було так обійтись з легендою, чоботи якої мають цілувати всі "слуги".

А от новопризначеному полковнику Комалову закидують, що він викладацький офіцер. Проте і це фейк, адже Євген Комалов має медаль "За поранення". Її отримують військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що звільнення голови ССО Дмитра Хоренко почало обростати скандальними подробицями, адже, як писав "Телеграф", виявилось, що сам Хоренко про своє усунення з посади не знав.