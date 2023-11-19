Зеленский назначил командующим Медицинскими силами ВСУ Анатолия Казмирчука: что о нем известно

Глава государства сообщил о важном кадровом решении

Президент Украины Владимир Зеленский по представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами ВСУ.

Как сообщил он в своем традиционном видеообращении, вместо генерал-майора Татьяны Остащенко занимать эту должность будет генерал-майор Анатолий Казмирчук.

"Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно", — прокомментировал решение он.

Как известно, 53-летний Казмирчук с 2011 по 2012 годы был ведущим терапевтом в Главном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" (ГВКГ), а с 2012 года занимает должность его начальника.

В 2016 году он получил награду Кабмина за разработку и внедрение инновационных технологий по оказанию медицинской помощи в условиях гибридной войны.

С 2020 года является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

Остащенко возглавляла медицинские силы с 2021 года, она стала первой женщиной в командовании одного из родов войск в ВСУ.

При этом во время полномасштабного вторжения, медицинские силы подвергались критике со стороны активистов в первую очередь из-за использования некачественных китайских турникетов. Как известно поломка этого приспособления в критической ситуации может привести к фатальным последствиям для военнослужащих.