"Смотрю на аптечки глазами бойцов": почему начмед 82-й бригады ДШВ получил строгий выговор за некачественные турникеты

Турникет – не панацея, а временное средство для остановки кровотечения, но с него начинается спасение бойца.

В истории с некачественными турникетами в украинской армии очередной виток — в сети волонтеры, военные медики, активисты встают на защиту майора Антона Шевчука, раскрывшего поставки его подразделению аптечек с сомнительным наполнением. После огласки средства для временной остановки кровотечения были заменены, но начмед получил за это строгий выговор.

Какую опасность представляли турникеты made in China и почему военный не мог промолчать? В скандальной истории разбирался "Телеграф".

Турникет без маркировки

Ситуации с турникетами ненадлежащего качества на своей странице в Facebook озвучила волонтер Оксана Корчинская — именно к ней обратился с просьбой помочь в оперативной замене столь важного для фронта "девайса" начмед 82-й бригады ДШВ ВСУ Антон Шевчук. Эту должность он занимал с мая и при принятии дел получил заверения от предшественника, что личный состав снабжен аптечками. Но проверка их содержания, когда подразделение готовилось выходить на выполнение задания, показало: внутри то, что представляет прямую угрозу жизни бойцов.

- Вся аптечка оказалась китайской, но есть вещи, с которыми можно работать, а есть такие, использование которых ведет к смерти, — пояснил "Телеграфу" Антон. — В первую очередь, это турникеты. В тех, что были, на наклейке содержалась информация на английском языке, была указана некая немецкая фирма (это MedNet EC-REP, выступающая авторизованным представителем производителей, желающих разместить свою продукцию в ЕС, Швейцарии и Великобритании. — Авт.), а ниже указан китайский изготовитель. И в комплекте к этому шла инструкция на литовском языке! На самом же турникете не было ни одной маркировки. Если взять аналогичные изделия CAT, SOF-T или любой американский, натовский или украинский "Січ" и "Днепр" — там есть. А здесь – ничего. То есть как только боец снимет упаковку и будет носить один на бронежилете, как мы учим, а другой — в аптечке, доказать, откуда он у него, будет невозможно. Вдобавок и окклюзионные наклейки, которые используют при ранении в грудную клетку для предотвращения попадания воздуха, оказались г***ом.

Турникет китайского производства сопровождался инструкцией на литовском языке.

Антон подчеркивает, что оперативно довел до своего руководства информацию о положении дел с аптечками в устной и письменной форме. Кроме того, он озвучил ее на совместном совещании при участии представителей Медицинских сил ВСУ и услышал, что коллеги из других бригад также имеют на руках такой же китайский хлам. Была попытка и выяснить в центрах снабжения, есть ли на складах сертифицированные турникеты и окклюзионные наклейки, но начмед получил отрицательный ответ.

— Уже после этого 14 июля я все же отправил на Командование медицинских сил заявку с текстом: "В связи с обнаружением турникетов ненадлежащего качества, часть которых получила в АМЗИ (аптечка медицинская общевойсковая индивидуальная), прошу произвести замену на турникеты сертифицированного производителя". И перечислил на какие именно, продолжает рассказ Антон. — И только 18 июля я случайно встретился с Оксаной и спросил, не может ли она хотя бы отчасти помочь с заменой китайских турникетов. 20-го она выложила пост на Facebook и после этого ко мне приехала комиссия. А 21-го на странице КМС появилось сообщение об аптечках, что они поступили "в качестве материально-технической помощи от международных партнеров " и что во время служебной проверки "информация о неисправности турникетов в указанных аптечках не нашла подтверждения" !

В Интернете была обнародована часть документа, в котором ненадлежащее качество документа якобы личное мнение майора Шевчука.

По словам Антона, позже стало известно, что якобы эффективные турникеты не прошли испытания в ГП "Укрметртестстандарт". В соответствующем протоколе испытаний, попавшем в распоряжение редакции, указано: переданные на исследования жгуты кровоостанавливающие не отвечают основному требованию к ним, а именно: обеспечить при наложении на конечность падение компрессионного давления не более чем на 50 мм рт. ст. в течение двух часов. При разных способах измерений получилось 53 и 150 мм. рт. ст. соответственно.

По результатам проверки образцы турникетов не смогли продержаться два часа.

— 150 — это смерть, то есть находившиеся в аптечках турникеты не могут продержаться даже два часа, — отмечает Антон. — И это при том, что сейчас увеличилось время между ранением бойцов и эвакуацией. Это может быть 4-6 часов, а то и больше. Да, турникет — это не панацея, это просто временное средство для остановки кровотечения. Но с него начинается спасение бойца, он предотвращает потерю крови, а дальше уже конечность и человека спасает адекватная перевязка и последующая медицинская помощь. Но, по статистике, от некачественных турникетов гибнут очень многие, поэтому я на аптечки смотрю глазами бойцов. Сможет ли военнослужащий оказать помощь себе и/или побратиму и что для этого нужно.

А так выглядит американский турникет – вся информация по производству содержится непосредственно на нем.

Кстати, через несколько дней после первого сообщения на тему турникетов КМС выставило второй пост, где указало: указанные турникеты были предоставлены Украине в составе аптечек в ноябре 2022 года "на безвозмездной основе Литовской Республикой в рамках Европейского Фонда обеспечения мира и снабжения материально-технической. помощи для развития потенциала ВСУ". То есть с того момента и до июля 2023 никто не увидел, что они китайские? Не задавал вопрос об их качестве? Их же кто принимал, распределял по частям и дальше раздавал бойцам, — говорит офицер.

Вопрос — в спасении бойцов

Общественный резонанс, вызвавший историю с аптечками, позволил начмеду 82-й бригады ДШВ получить новые турникеты SOF-Т и окклюзионные наклейки — сертифицированные и качественные. Но, как выяснилось на днях, руководство части вынесло Антону Шевчуку строгий выговор — это один из видов дисциплинарного взыскания, предусмотренного соответствующим уставом. Срок его действия может занять три месяца, а также предусматривает уменьшение на 10—50% размера ежемесячной премии, но только в месяц, когда было наложено.

- Деньги — это фигня, выговор — пусть будет, потому что для меня было главное добиться замены турникетов и окклюзионных наклейок, — говорит Антон Шевчук. — Даже в КМС же признали, что замена произошла "в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих". То есть такая угроза существовала? И по факту это дисциплинарное взыскание мне впаяли за то, что я обратился к волонтеру. Но я вам изложил хронологию событий, то есть этому предществовали попытки решать проблему через уполномоченных лиц в армии.

Качество находящихся в аптечках окклюзионных наклеек начмед тоже поставил под сомнение и добился замены.

Если бы наша бригада была на комплектовании, восстановлении или в пункте постоянной дислокации — это одно, тогда у тебя есть время делать все, как "книга пишет", но я должен действовать быстро, потому что не было четкого понимания, когда мы заходим в бои. Я понимал, последствия будут и если я буду говорить, и если буду молчать, потому что на фронте с 2014-го года. Но я выбрал первый вариант, при котором жизнь бойцов будут сохранены, потому что в мои обязанности как начмеда входит организация и контроль оказания медицинской помощи в подразделении, ее качества и качества медицинских изделий, — объясняет офицер.

Закон, кстати, предусматривает право военнослужащего на обжалование взыскания. Но воспользоваться им, отмечает Антон, он не смог, потому что не получил официального уведомления о вынесении строгого выговора. При этом начмед настаивает: свое мнение не изменило относительно правильности своего поступка. Подтверждают это и видео, на которых бойцы пытаются пользоваться китайскими турникетами. В одном из них манипуляции военный сопровождает словами, что это изделие по факту работает как обычный жгут, потому что "пережимает очень тонкой площадью, что чревато потерей конечности из-за передавливания нервных окончаний".

— Вопрос не в хайпе или пиаре себя или чего-то, а в спасении бойцов, — отмечает Антон. — Понимаю, что какие-либо нападки на ВСУ во время войны бьют по авторитету армии, который зарабатывается потом и кровью. Но есть такие вопросы, когда просто нельзя не озвучивать. Еще раз подчеркну: спасение жизни военнослужащих – это комплекс мероприятий. Есть момент ранения, оказания помощи в разных зонах, где это возможно, в котором принимают участие как сам военнослужащий, его побратимы, так и боевые медики, медицинская служба батальона, которая забирает бойца и везет его в стабпункт и ближайшее лечебное учреждение.

В КТС настаивают, что полученная помощь от партнеров имела сертификаты.

Вся система должна быть отлажена и нормально обеспечена, то есть как люди должны быть обучены, техника доступна на каждом из этапов, так и аптечки укомплектованы должным образом, потому что с этого спасение начинается. И хочется наконец, чтобы прекратилось зарабатывание денег на том, что может спасать жизнь, потому что одно дело, когда это делают условно на яйцах, а другое — на таких вещах, как турникеты. Почему я так говорю, узнаете немного позже, — добавил майор ВСУ.

Коллеги встали на сторону Шевчука и считают, что военные медики не должны молчать в этой ситуации.

Уточнять, что имел в виду Антон, говоря о заработке в контексте турникетов, не стал. Но в сообщении Оксаны Корчинской на эту тему ранее со ссылкой на законодательные акты отмечалось: "материально техническая помощь от стран партнеров, предоставляется ТОЛЬКО под открытые КРЕДИТНЫЕ финансирования в бюджет Украины, то есть эти АПТЕЧКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В КРЕДИТ ПОД ПРОЦЕНТНОЮ СТАВКУ! в дальнейшем уплатит основной долг за аптечки еще и проценты за время пользования именно этим кредитом.

В комментариях украинцы задают дельные вопросы, возможно, на 9 году войны следует контролировать качество всего такмеда.

Также предположение о том, что некачественные турникеты с большой вероятностью таки были приобретены за государственные средства, а затем завезены под видом гуманитарной помощи в Украину, высказала волонтер и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

Кстати, скандальному вопросу было посвящено заседание комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, на котором заслушали руководителя Командования медицинских сил Татьяну Остащенко и дали ей две недели, чтобы проверить все аптечки и заменить некачественные компоненты. Этот срок уже истек, но пока неизвестно, выполнила ли служба это поручение.