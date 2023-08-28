"Дивлюся на аптечки очима бійців": чому начмед 82-ї бригади ДШВ отримав сувору догану за неякісні турнікети

Турнікет — не панацея, а тимчасовий засіб для зупинки кровотечі, але з нього починається порятунок бійця

В історії з неякісними турнікетами в українській армії черговий виток — в мережі волонтери, військові медики, активісти стають на захист майора Антона Шевчука, котрий розкрив постачання його підрозділу аптечок з сумнівним наповненням. Після розголосу засоби для тимчасової зупинки кровотечі були замінені, але начмед отримав за це сувору догану.

Яку небезпеку становили турнікети made in China і чому військовий не міг промовчати? У скандальній історії розбирався "Телеграф".

Турнікет без маркування

Ситуації з турнікетами неналежної якості на своїй сторінці у Facebook надала розголосу волонтер Оксана Корчинська — саме до неї звернувся з проханням посприяти у швидкій заміні такого важливого для фронту "девайсу" начмед 82-ї бригади ДШВ ВСУ Антон Шевчук. Цю посаду він обіймав з травня і при прийнятті справ отримав запевнення від попередника, що особовий склад забезпечений аптечками. Але перевірка їх вмісту, коли підрозділ готувався виходити на виконання завдання, показала: всередині те, що становить пряму загрозу життям бійців.

— Вся аптечка виявилась китайською, але є речі, з якими можна працювати, а є такі, використання яких веде до смерті, — пояснив "Телеграфу" Антон. — В першу чергу це турнікети. В тих, що були, на наклейці містилась інформація англійською мовою, була вказана якась німецька фірма (це MedNet EC-REP, що виступає авторизованим представником виробників, які хочуть розмістити свою продукцію в ЄС, Швейцарії та Великій Британії. — Авт.), а нижче зазначений китайський виробник. І в комплекті до цього йшла інструкція литовською мовою! На самому ж турнікеті не було жодного маркування. Якщо взяти аналогічні вироби CAT, SOF-T чи будь-який американський, натовський або українські "Січ" та "Дніпро" — воно там є. А тут — нічого. Тобто щойно боєць зніме пакування і буде носити один на бронежилеті, як ми вчимо, а інший — в аптечці, то довести, звідки він у нього, буде неможливо. На додачу й оклюзійні наклейки, які використовують при пораненні в грудну клітину для запобігання потраплянню повітря, виявились г***ом.

Турнікет китайського виробництва супроводжувався інструкцією литовською мовою.

Антон наголошує, що оперативно довів до свого керівництва інформацію про стан справ із аптечками в усній і письмовій формі. Крім того, він озвучив її на спільній нараді за участі представників Медичних сил ЗСУ і почув, що колеги з інших бригад також мають на руках такий самий китайський непотріб. Була спроба і з'ясувати напряму́ в центрах постачання, чи наявні на складах сертифіковані турнікети та оклюзійні наліпки, але начмед отримав негативну відповідь.

— Вже після цього 14 липня я все ж таки відправив на Командування медичних сил заявку з текстом: "У зв'язку з виявленням турнікетів неналежної якості, які частина отримала в АМЗІ (аптечка медична загальновійськова індивідуальна), прошу здійснити заміну на турнікети сертифікованого виробника". І перерахував на які саме, — продовжує розповідь Антон. — І лише 18 липня я випадково зустрівся з Оксаною і спитав, чи не може вона хоча б частково допомогти із заміною китайських турнікетів. 20-го вона виклала пост на Facebook і після цього до мене приїхала комісія. А 21-го на сторінці КМС з'явився допис про аптечки, що вони надійшли "в якості матеріально-технічної допомоги від міжнародних партнерів" і що під час службової перевірки "інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках НЕ знайшла підтвердження"!

В Інтернеті було оприлюднено частину документу, в якому неналежна якість документа нібито особиста думка майора Шевчука.

За словами Антона, пізніше стало відомо, що нібито ефективні турнікети не пройшли випробування в ДП "Укрметртестстандарт". У відповідному протоколі випробувань, що потрапив у розпорядження редакції, зазначено: передані на дослідження джгути кровоспинні не відповідають основній вимозі до них, а саме: забезпечити при накладанні на кінцівку падіння компресійного тиску не більше, ніж на 50 мм рт. ст. протягом двох годин. При різних способах вимірювань вийшло 53 і 150 мм. рт. ст. відповідно.

За результатами перевірки обрані зразки турнікетів не змогли "витримати" дві години.

— 150 — це смерть, тобто турнікети, що були в аптечках, не можуть протриматися навіть дві години, — наголошує Антон. — І це при тому, що зараз збільшився час, який приходить між пораненням бійців і евакуацією. Це може бути 4-6 годин, а то й більше. Так, турнікет — це не панацея, це просто тимчасовий засіб для зупинки кровотечі. Але з нього починається порятунок бійця, він запобігає втраті крові, а далі вже кінцівку і людину рятує адекватна перев'язка і подальша медична допомога. Але, за статистикою, від неякісних турнікетів гине дуже багато людей, тому я на аптечки дивлюсь очима бійців. Чи зможе військовослужбовець надати допомогу собі та/або побратиму і що для цього треба.

А так виглядає американський турнікет - вся інформація щодо виробництва міститься безпосередньо на ньому.

До речі, через кілька днів після першого допису на тему турнікетів КМС виставило другий пост, де вказало: зазначені турнікети були надані Україні у складі аптечок у листопаді 2022-го року "на безоплатній основі Литовською Республікою в рамках Європейського Фонду забезпечення миру та постачання матеріально-технічної допомоги для розвитку потенціалу ЗСУ". Тобто з того моменту і до липня 2023-го ніхто не побачив, що вони китайські? Не ставив питання щодо їхньої якості? Їх же хтось приймав, розподіляв по частинах і далі роздавав бійцям, — каже офіцер.

Питання — в порятунку бійців

Суспільний резонанс, який викликала історія з аптечками, таки дозволив начмеду 82-ї бригади ДШВ отримати нові турнікети SOF-Т і оклюзійні наліпки — сертифіковані та якісні. Але, як з'ясувалось днями, керівництво частини винесло Антону Шевчуку сувору догану — це один з видів дисциплінарного стягнення, передбаченого відповідним статутом. Строк його дії може тривати три місяці, а також передбачає зменшення на 10—50% розміру щомісячної премії, але лише у місяць, коли було накладене.

— Гроші — то фігня, догана — най буде, бо для мене було головне добитися заміни турнікетів та оклюзійних наліпок, — каже Антон Шевчук. — Навіть у КМС же визнали, що заміна відбулась "з метою недопущення нанесення шкоди життю та здоров’ю військовослужбовців". Тобто така загроза існувала?! І по факту це дисциплінарне стягнення мені впаяли за те, що я звернувся до волонтера. Але я вам виклав хронологію подій, тобто цьому передували спроби розв'язувати проблему через уповноважених осіб у війську.

Якість оклюзійних наліпок, що були в аптечках, начмед теж поставив під сумнів і добився заміни.

Якби наша бригада була на комплектуванні, відновленні чи у пункті постійної дислокації — це одне, тоді ти маєш час робити все, як "книжка пише", але я мав діяти швидко, бо не було чіткого розуміння, коли ми заходимо в бої. Я розумів, наслідки будуть і якщо я говоритиму, і якщо мовчатиму, бо на фронті з 2014 року. Але я обрав перший варіант, при якому життя бійців будуть збережені, бо в мої обов'язки як начмеда входить організація і контроль надання медичної допомоги у підрозділі, її якості та якості медичних виробів, — пояснює офіцер.

Закон, до речі, передбачає право військовослужбовця на оскарження стягнення. Але скористатися ним, зазначає Антон, він не зміг, бо не отримав офіційного повідомлення про винесення суворої догани. При цьому начмед наполягає: свою думки не змінив щодо правильності свого вчинку. Підтверджують це і відео, на яких бійці, намагаються користуватися китайськими турнікетами. В одному з них маніпуляції військовий супроводжує словами, що цей виріб по факту працює як звичайний джгут, бо "перетискає дуже тонкою площею, що загрожує втратою кінцівки через перетискання нервових закінчень".

— Питання не в хайпі чи піарі себе, чи будь-кого, а в порятунку бійців, — наголошує Антон. — Розумію, що будь-які нападки на ЗСУ під час війни б'ють по авторитету армії, який заробляються потом і кров'ю. Але є такі питання, коли просто не можна не озвучити. Ще раз підкреслю: порятунок життя військовослужбовців — це комплекс заходів. Тобто є момент поранення, надання допомоги в різних зонах, де це можливо, в якому беруть участь як сам військовослужбовець, його побратими, так і бойові медики, медична служба батальйону, яка забирає бійця і везе його до стабпункту і найближчого лікувального закладу.

В КМС наполягають, що отримана допомога від парнерів мала сертифікати.

Вся система має бути налагоджена і нормально забезпечена, тобто і люди мають бути навчені, і техніка наявна на кожному з етапів, так і аптечки укомплектовані належним чином, тому що з цього порятунок починається. І хочеться нарешті, щоб припинилось заробляння грошей на тому, що може рятувати життя, бо одна річ, коли це роблять умовно на яйцях, а інша — на таких речах, як турнікети. Чому я так кажу, дізнаєтесь трошки згодом, — додав майор ЗСУ.

Колеги встали на сторону Шевчука і вважають, що військові медики не мають мовчати в цій ситуації.

Уточнювати, що мав на увазі Антон, говорячи "про заробіток" в контексті турнікетів, не став. Але в дописі Оксани Корчинської на цю тему раніше з посиланням на законодавчі акти зазначалось: "матеріально технічна допомога від країн партнерів, надається ТІЛЬКИ під відкриті КРЕДИТНІ фінансування до бюджету України, тобто ці АПТЕЧКИ НАДАНІ В КРЕДИТ ПІД ВІДСОТКОВУ СТАВКУ! Відповідно уряд, тобто громадяни України в подальшому сплатить основний борг за аптечки ще й відсотки за час користування саме цим кредитом".

В коментарях українці ставлять слушні питання, можливо, на 9 році війни варто контролювати якість всього такмеду.

Також припущення про те, що неякісні турнікети з великою вірогідністю таки були придбані державним коштом, а потім завезені під виглядом гуманітарної допомоги до України висловила волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.

До речі, скандальному питанню було присвячене засідання комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали керівника Командування медичних сил Тетяну Остащенко і дали їй два тижні, щоб перевірити всі аптечки та замінити неякісні компоненти. Цей строк вже сплив, але наразі невідомо, чи виконала служба це доручення.