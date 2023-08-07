Ярова: Применшення чисельності випадків з неякісними турнікетами на "нулі" - лише спроба загасити скандал

Скандал через неякісні турнікети на нулі вийшов на рівень Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Для доповіді Комітет викликав командувачку Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко. Їй дали два тижні, щоб перевірити всі аптечки та замінити неякісні компоненти.

Відома волонтерка, членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова висловила думку, що це була закупка, завезена, як гуманітарна допомога. Про це вона повідомила в етері телеканалу Еспресо.

"Щоб нам не розказували, більш ніж впевнена, що це була закупівля турнікетів. Більш, ніж впевнена, що вони були завезені, як гуманітарка. Такі "фінти ушами" я бачила в департаменті закупівель за 2022 рік", — сказала Ярова.

За її словами, після скандалу турнікети почали замінювати, тому заяви посадовців про те, що випадки з неякісними турнікетами не масові, а поодинокі — лише спроба погасити скандал. Ярова також заперечила заяву Остащенко про те, що "турнікети не мають стандарту в жодній країні".

"Технічні умови до турнікетів написані, стандартизовані ще у 2015 році. Їх можна знайти на сайті Міноборони" — зазначила волонтерка.