После увольнения Гутцайта: кто теперь исполняет обязанности министра спорта в Украине

После того как Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Вадима Гутцайта с должности главы Министерства молодежи и спорта Кабинет министров назначил исполняющего обязанности на эту должность. Им стал Матвей Бедный.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Стоит отметить, что до этого Бедный был заместителем Гутцайта.

"Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича", — рассказал Мельничук.

Матвей Бедный

Родился в 29.11.1979 в городе Киев.

Образование — Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (2001), тренер-преподаватель; Киевский национальный торгово-экономический университет (2004), "Финансы предприятия"; Межрегиональная академия управления персоналом (2008), "Коммерческое право и трудовое право"; Нац. академия государственного управления при Президенте Украины (2017-).

С 2001-09 – тренер ГП "Фаворит-С", г.Киев;

2009-11 – руководитель фитнес-клуба ГП "Фаворит-С", г.Киев;

2011 – помощник руководителя ООО "Юридическая компания "Сетра";

2011-15 – менеджер по продажам ООО "ФирмаИСТ";

2015-16 – менеджер отдела автоперевозок Дочернее предприятие "ИСТФРАХТ";

2016 – помощник-консультант народного депутата Украины;

2016 – главный специалист отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта;

2016-20 – директор департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Мин-ва молодежи и спорта Украины;

с июля 2020 года был заместителем министра молодежи и спорта.

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