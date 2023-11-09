После увольнения Гутцайта: кто теперь исполняет обязанности министра спорта в Украине
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После того как Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Вадима Гутцайта с должности главы Министерства молодежи и спорта Кабинет министров назначил исполняющего обязанности на эту должность. Им стал Матвей Бедный.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Стоит отметить, что до этого Бедный был заместителем Гутцайта.
"Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича", — рассказал Мельничук.
Матвей Бедный
Родился в 29.11.1979 в городе Киев.
Образование — Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (2001), тренер-преподаватель; Киевский национальный торгово-экономический университет (2004), "Финансы предприятия"; Межрегиональная академия управления персоналом (2008), "Коммерческое право и трудовое право"; Нац. академия государственного управления при Президенте Украины (2017-).
- С 2001-09 – тренер ГП "Фаворит-С", г.Киев;
- 2009-11 – руководитель фитнес-клуба ГП "Фаворит-С", г.Киев;
- 2011 – помощник руководителя ООО "Юридическая компания "Сетра";
- 2011-15 – менеджер по продажам ООО "ФирмаИСТ";
- 2015-16 – менеджер отдела автоперевозок Дочернее предприятие "ИСТФРАХТ";
- 2016 – помощник-консультант народного депутата Украины;
- 2016 – главный специалист отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта;
- 2016-20 – директор департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Мин-ва молодежи и спорта Украины;
- с июля 2020 года был заместителем министра молодежи и спорта.
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